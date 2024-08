Maghreb: une bagarre éclate entre diplomates rivaux

Le conflit du Sahara occidental, qui oppose depuis des décennies le Maroc et le Front Polisario soutenu par l’Algérie, connaît un regain de tensions diplomatiques. Récemment, la France a pris position en faveur du plan d’autonomie marocain, provoquant l’ire d’Alger. Cette décision s’ajoute à une série d’événements qui ont exacerbé les rivalités régionales, notamment le rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël en 2020, en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Dans ce contexte déjà électrique, un incident diplomatique survenu à Tokyo vient illustrer la profondeur des divisions et l’intensité des passions qui entourent cette question.

Une altercation qui fait le tour du web

Vendredi 23 août, lors d’une réunion préparatoire à la Conférence internationale sur le développement de l’Afrique (Ticad) à Tokyo, une scène surréaliste s’est déroulée sous les yeux ébahis des participants. Un délégué marocain, visiblement irrité par la présence d’un représentant de la République arabe sahraouie démocratique, s’est jeté sur la table pour arracher le chevalet portant l’inscription « Sahrawi Republic« . La réaction ne s’est pas fait attendre : un diplomate algérien a bondi sur le dos de son homologue marocain, le plaquant au sol comme un joueur de rugby arrêtant une échappée adverse.

Publicité

Cette altercation, capturée en vidéo, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, cumulant des millions de vues et donnant lieu à une multitude de mèmes. L’incident ne s’est pas arrêté là, puisqu’une fois les protagonistes séparés par les organisateurs, les échanges verbaux ont continué de fuser, atteignant des sommets de tension avec des menaces peu diplomatiques lancées entre les délégations.

Des versions contradictoires et une lutte d’influence

L’origine de cette escarmouche diplomatique fait l’objet d’interprétations divergentes. Selon des sources marocaines, le représentant sahraoui aurait été introduit subrepticement dans la réunion grâce à un passeport diplomatique algérien, ce que dément la partie algérienne. Cette accusation s’inscrit dans une rhétorique plus large du Maroc, qui qualifie le Front Polisario de « mouvement séparatiste sans existence légale » et conteste sa légitimité à participer aux rencontres internationales.

Ce type d’incident n’est pas isolé et reflète une intensification de la rivalité entre Rabat et Alger depuis le retour du Maroc au sein de l’Union africaine en 2017. Les deux pays se livrent à une véritable guerre d’influence dans les enceintes internationales, chacun cherchant à imposer sa vision de l’avenir du Sahara occidental. Le Maroc défend un plan d’autonomie sous sa souveraineté, tandis que l’Algérie soutient l’organisation d’un référendum d’autodétermination sous l’égide de l’ONU.

Un microcosme des tensions régionales

L’incident de Tokyo peut être vu comme une métaphore des relations tumultueuses entre les pays du Maghreb. Tel un baromètre diplomatique, il révèle la pression accumulée et la fragilité des équilibres régionaux. La scène du plaquage, digne d’un match de rugby, illustre de manière frappante comment les tensions politiques peuvent dégénérer en confrontations physiques, même dans le cadre feutré des rencontres diplomatiques.

Publicité

Cette altercation soulève également des questions sur l’efficacité des forums internationaux à résoudre pacifiquement les conflits. Alors que ces réunions sont censées favoriser le dialogue et la coopération, elles deviennent parfois le théâtre d’affrontements qui ne font qu’exacerber les divisions existantes. L’incident de Tokyo pourrait ainsi avoir des répercussions bien au-delà de la salle de réunion, influençant potentiellement les futures négociations sur le statut du Sahara occidental et les relations diplomatiques dans la région.