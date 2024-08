Armée malienne (Michele Cattani, AFP)

La situation sécuritaire au Mali a connu une escalade dramatique le week-end dernier, avec des combats violents entre l’armée malienne, ses supplétifs du groupe Wagner et les séparatistes Touaregs dans la localité de Tinzaouatène, au nord du pays. Ces affrontements ont entraîné de lourdes pertes en vies humaines. Face à cette situation, l’armée malienne a activé une réponse militaire avec le soutien de son précieux allié de l’AES, le Burkina Faso.

Ce samedi 27 juillet, la localité de Tinzaouatène a été le théâtre de violents combats entre les forces maliennes et les séparatistes Touaregs. Les informations en provenance de l’état-major malien font état de nombreuses pertes humaines des deux côtés. L’armée malienne, appuyée par les combattants du groupe Wagner, a été confrontée à une résistance des séparatistes.

En réponse à ces affrontements, les forces armées maliennes ont lancé une contre-offensive dans la même zone. Le haut commandement a annoncé que cette opération bénéficiait de l’appui du Burkina Faso, soulignant la coopération militaire accrue entre les deux pays. Cette alliance est le fruit des efforts des membres de l’Alliance des États du Sahel qui ont formé une coalition militaire pour faire face aux défis sécuritaires dans la région.

Pour renforcer ses actions, l’armée malienne a débuté, ce mardi 30 juillet 2024, une campagne aérienne dans le secteur de Tinzaouatène, en coordination avec les forces armées du Burkina Faso. Cette opération vise à cibler les positions des séparatistes et à sécuriser la région en proie à des violences croissantes. Le soutien aérien devrait permettre d’engranger des succès significatifs sur le terrain.

La montée des tensions au Mali et les récents combats à Tinzaouatène a suscité divers débats au sein de l’opinion publique ouest-africaine. Selon fait de nombreuses années maintenant que les pays du sahel mobilisent de gros efforts afin de faire face au défi sécuritaire dans la région. Les efforts conjoints des pays de l’AES et le soutien régional sont cruciaux pour stabiliser la situation et restaurer l’ordre dans les zones affectées.