Mali: le Sénégal sermonne l’ambassadeur ukrainien

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le Sénégal a récemment fait preuve d’une fermeté inattendue en convoquant l’ambassadeur ukrainien à Dakar, suite à la publication d’une vidéo controversée sur les réseaux sociaux. Cette action diplomatique musclée survient dans un contexte de tensions accrues au Mali, où l’armée nationale et ses alliés russes font face à une recrudescence d’attaques terroristes. L’incident diplomatique met en lumière les complexités géopolitiques de la région sahélienne et soulève des questions sur l’équilibre délicat entre solidarité régionale et alignements internationaux.

Le nord du Mali, théâtre d’une escalade militaire

Depuis la mi-juillet, le nord du Mali est le théâtre d’une intensification des opérations militaires. L’armée malienne, déterminée à étendre l’autorité de l’État, a lancé une vaste offensive dans les secteurs d’In–Afarak et de Tinzaouatene. Cette manœuvre ambitieuse a connu des succès initiaux, notamment la prise de contrôle d’In-Afarak, localité stratégique à 122 km au nord-ouest de Tessalit. Cependant, l’avancée des Forces armées maliennes (FAMa) s’est heurtée à une résistance acharnée aux abords de Tinzaouatene, ville frontalière avec l’Algérie.

La situation a pris un tournant dramatique le 26 juillet, lorsqu’une alliance opportuniste entre l’État islamique au Grand Sahara et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans a orchestré une série d’attaques suicides contre les positions maliennes. Profitant de conditions météorologiques défavorables, notamment une tempête de sable, ces groupes armés ont réussi à encercler une unité des FAMa, la plaçant dans une situation critique avant l’arrivée des renforts. Le bilan de ces affrontements s’est avéré lourd pour l’armée malienne, qui a reconnu des pertes significatives en vies humaines et en matériel.

Le Sénégal, gardien d’une « neutralité constructive »

C’est dans ce contexte tendu que l’ambassade d’Ukraine à Dakar a publié sur sa page Facebook une vidéo de l’armée ukrainienne commentant l’attaque contre l’armée malienne et ses alliés russes. Cette publication a immédiatement suscité l’ire des autorités sénégalaises, qui y ont vu une ingérence inacceptable dans les affaires régionales. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a promptement convoqué l’ambassadeur ukrainien, lui rappelant ses « obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence ».

Cette réaction ferme du Sénégal illustre la position délicate des pays de la région, pris entre les dynamiques locales et les enjeux géopolitiques mondiaux. Le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, élu en avril 2024, cherche à affirmer une position de « neutralité constructive ». Cette posture vise à maintenir un équilibre délicat entre la solidarité avec les pays voisins comme le Mali et la volonté de ne pas s’aliéner les puissances internationales impliquées dans la région.

La réaction sénégalaise ne s’est pas limitée à la convocation de l’ambassadeur. Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères a fermement condamné la publication, la qualifiant de « tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours » dans le conflit russo-ukrainien. Plus inquiétant encore, le ministère a souligné qu’il ne saurait tolérer « des propos et des gestes allant dans le sens de l’apologie du terrorisme », surtout lorsque ceux-ci visent à déstabiliser un « pays frère » comme le Mali.

Cette prise de position du Sénégal a trouvé un écho au Burkina Faso, dont le ministère des Affaires étrangères a également réagi en condamnant l’acte d’apologie du terrorisme et en réaffirmant son soutien aux forces armées maliennes. Cette convergence de vues entre pays sahéliens souligne l’importance accordée à la stabilité régionale face aux menaces sécuritaires persistantes.