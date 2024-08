Mariah Carey a perdu sa mère et sa soeur (le même jour)

Photo: © Getty Images

Une tragédie frappe la célèbre artiste Mariah Carey. L’auteure-compositrice-interprète américaine, reconnue pour sa voix exceptionnelle et sa carrière prolifique, traverse une période particulièrement éprouvante. La chanteuse multi-récompensée a révélé une nouvelle bouleversante : le décès simultané de sa mère et de sa sœur le week-end dernier. Cette perte double a plongé l’artiste dans un profond chagrin, marquant un tournant douloureux dans sa vie personnelle.

Face à cette épreuve, Mariah Carey s’est confiée au Hollywood Reporter, exprimant sa douleur et sa gratitude. Elle a partagé avoir eu l’opportunité de passer du temps précieux avec sa mère durant la semaine précédant son décès, un moment qu’elle considère comme une bénédiction. Cette proximité dans les derniers instants semble avoir apporté un certain réconfort à la chanteuse, malgré la peine immense qui l’accable.

La relation entre Mariah Carey et sa mère, Patricia, était complexe, comme l’artiste l’avait révélé dans ses mémoires publiées en 2020. Elle y décrivait un lien fait de sentiments contradictoires, mêlant fierté, douleur, honte et admiration. Malgré ces difficultés, Carey avait choisi de dédier son livre à sa mère, témoignant de l’importance de cette relation dans sa vie.

Quant à sa sœur Alison, les rapports étaient également compliqués. Dans ses mémoires, Mariah Carey évoquait une relation fragile, au point qu’elle avait jugé préférable de maintenir une distance pour sa propre sécurité émotionnelle et physique. Cette situation s’étendait également à son frère Morgan.

Les trois enfants – Alison, Mariah et Morgan – sont nés de l’union de Patricia et Alfred Carey. Le divorce de leurs parents, survenu lorsque Mariah n’avait que trois ans, a marqué le début d’une enfance difficile pour la future star. Son père, peu présent durant ses jeunes années, est décédé il y a environ deux décennies.

Dans ce moment d’affliction, Mariah Carey a exprimé sa reconnaissance envers le soutien et l’amour qu’elle reçoit. Elle a également demandé le respect de sa vie privée, soulignant la difficulté de traverser cette période qu’elle qualifie d’ »impossible ». La chanteuse n’a pas souhaité divulguer les causes des décès ni l’âge de sa mère et de sa sœur, préservant ainsi une part d’intimité dans cette épreuve personnelle.