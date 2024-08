Mpox : voici les pays africains les plus touchés

Photo d'illustration : pixabay

Le monde, face à une nouvelle pandémie ? En effet, de nombreuses craintes quant à la possibilité de voir la mpox déferler sur la planète, un peu à l’image de ce que nous avons vécu avec le covid-19, ont été exprimées. Mais concrètement, que sait-on de la maladie ? D’où vient-elle et quels sont les pays les plus touchés ?

Depuis quelques jours, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) est en état d’alerte. En effet, la variole du singe, également appelé Mpox, est jugée comme étant en pleine expansion, que ce soit en Afrique et dans le reste du monde. Aujourd’hui, les craintes d’une pandémie à la COVID-19 sont donc relativement élevées, la maladie étant toujours dans les esprits.

Mpox, découverte en RDV dans les années 70

Mais la situation est toutefois bien différente qu’en 2019. Premièrement, la maladie a été découverte en 1970, celle-ci est donc bien connue des chercheurs. En outre, un vaccin existe, même si celui-ci est plus efficace contre le variant originel que le variant baptisé Clade 1B, plus virulent, mais aussi beaucoup plus mortel que la souche initialement découverte.

Quels sont les pays africains les plus touchés ?

La maladie trouve sa souche, en République Démocratique du Congo. Pour l’heure, ce sont 15.664 cas qui y ont été recensés depuis le début de l’année 2024, pour 548 décès confirmés. Autre pays touché, le Nigeria, avec 749 cas suspects, pour 39 confirmés (aucun décès à l’heure actuelle n’a toutefois été enregistré). Sur cette liste des nations les plus touchées, se trouvent également la République du Congo et la Centrafrique.

En termes de décès, la RDC est le pays qui compte le plus de victimes suite à la mpox. Mais des morts ont également été enregistrées en Afrique du Sud (3 décès) ainsi qu’au Cameroun (2 décès), en République du Congo et en Centrafrique (1 décès). Enfin, le variant Clade 1B du mpox se trouve déjà en Europe et au Moyen-Orient, des cas ayant notamment été décelés en Suède ou au Pakistan.