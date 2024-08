Naufrage en Sicile: le corps d’ Hannah, fille du milliardaire Mike Lynch retrouvé

Photo : The Mirror

La tragédie qui a frappé le yacht Bayesian au large de la Sicile a connu son dénouement ce vendredi. Les plongeurs ont retrouvé le corps d’Hannah Lynch, 18 ans, fille du magnat britannique de la technologie Mike Lynch, portant à sept le nombre total de victimes de ce naufrage survenu lundi à l’aube près de Palerme.

Cette découverte met fin à quatre jours de recherches intenses menées par les autorités italiennes. Le drame a touché de près le monde des affaires et du droit, emportant plusieurs figures éminentes qui célébraient à bord un événement judiciaire majeur.

Publicité

Mike Lynch, 59 ans, parfois surnommé le « Bill Gates britannique », se trouvait sur le Bayesian pour fêter sa récente relaxe dans un procès pour fraude aux États-Unis. Parmi les autres victimes, on compte Jonathan Bloomer, président du conseil d’administration de Morgan Stanley International et de l’assureur Hiscox, ainsi que son épouse Judy. Chris Morvillo, avocat ayant défendu Lynch lors de son procès américain, et sa femme Neda ont également péri dans le naufrage.

Le cabinet d’avocats Clifford Chance, où travaillait Chris Morvillo, a exprimé sa profonde tristesse face à cette « disparition tragique ». La famille Bloomer a rendu hommage au couple, soulignant leur statut de « personnes incroyables » et de « source d’inspiration pour beaucoup ».

Hannah Lynch, dernière victime retrouvée, était décrite par ses proches comme une féministe convaincue. Récemment diplômée du secondaire, elle s’apprêtait à étudier la littérature anglaise à l’université d’Oxford.

Les circonstances exactes du naufrage restent à élucider. Les autorités italiennes poursuivent leur enquête pour déterminer les causes de cet accident qui a coûté la vie à sept personnes et endeuillé plusieurs familles influentes du Royaume-Uni et des États-Unis.