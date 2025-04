Mark Zuckerberg: de nouveaux ennuis pour le milliardaire de la tech

Photo David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images file

L’intelligence artificielle est devenue le moteur principal de l’innovation technologique mondiale, propulsant une compétition féroce entre les géants de la Silicon Valley. Microsoft avec son investissement massif dans OpenAI (créateur de ChatGPT), Google et son modèle Gemini, Anthropic avec Claude, et Meta avec ses propres modèles LLaMA forment l’avant-garde de cette révolution numérique. Cette course effrénée au développement d’IA toujours plus performantes soulève des questions épineuses sur la propriété intellectuelle et l’utilisation des données, comme en témoigne la récente affaire judiciaire impliquant Meta et son fondateur Mark Zuckerberg.

La justice penche du côté des auteurs

Le juge Vince Chhabria a rejeté partiellement la requête en irrecevabilité de Meta, reconnaissant que les violations de droit d’auteur constituent un préjudice concret. Richard Kadrey, Sarah Silverman et Ta-Nehisi Coates accusent l’entreprise d’avoir utilisé leurs œuvres sans permission pour former ses intelligences artificielles. Meta continue de défendre sa position en invoquant le principe d’usage équitable, soutenue par l’Electronic Frontier Foundation et certains professeurs de droit.

Un précédent juridique en formation

Des experts universitaires en droit d’auteur soutiennent que l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner l’IA n’est pas transformative et vise à créer des contenus concurrençant directement les œuvres originales sur les mêmes marchés. Cette dimension commerciale, particulièrement pour une entreprise à but lucratif comme Meta, renforce le caractère problématique de ces pratiques.

Cette affaire pourrait établir un précédent crucial dans la manière dont les entreprises technologiques peuvent exploiter les œuvres protégées pour développer leurs systèmes d’IA. Pour les créateurs, l’enjeu est fondamental : préserver leurs droits face aux avancées technologiques qui menacent potentiellement leur travail et leurs moyens de subsistance.