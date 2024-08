Nucléaire: Pyongyang va appuyer sur l’accélérateur après des révélations sur les USA

Photo : AP/Photo

Le gouvernement nord-coréen a vivement réagi aux récentes révélations concernant une révision du plan stratégique nucléaire américain. Selon des informations publiées par le New York Times, les États-Unis auraient approuvé en mars dernier un nouveau plan visant à préparer d’éventuelles confrontations nucléaires impliquant la Russie, la Chine et la Corée du Nord.

Face à ces révélations, Pyongyang a annoncé son intention de renforcer ses capacités nucléaires. L’agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA) a rapporté que le pays s’engage à « renforcer sa force stratégique par tous les moyens » afin de faire face aux potentielles menaces découlant de ce plan américain révisé.

Publicité

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a exprimé sa « profonde inquiétude » concernant cette nouvelle orientation stratégique de Washington. Il a fermement dénoncé et rejeté cette approche, réaffirmant la détermination de Pyongyang à poursuivre le développement de son arsenal nucléaire pour protéger sa souveraineté.

Ce nouveau plan américain marquerait un tournant dans la stratégie de dissuasion de Washington, en se concentrant davantage sur l’expansion rapide de l’arsenal nucléaire chinois. Cette réorientation souligne les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de la sécurité nucléaire.

Par ailleurs, les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis restent tendues. Washington et Séoul ont récemment accusé Pyongyang de fournir des munitions et des missiles à la Russie pour son conflit en Ukraine. Le régime nord-coréen a catégoriquement démenti ces allégations, les qualifiant d’ »absurdes ».

Il convient de noter que la Corée du Nord entretient des relations étroites avec la Russie et la Chine. Pyongyang a notamment remercié Moscou pour son veto aux Nations unies en mars, qui a mis fin à la surveillance des violations des sanctions internationales. De son côté, la Chine, tout en se déclarant neutre dans le conflit ukrainien, maintient des liens économiques et politiques forts avec la Russie.