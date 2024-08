Passeport au Maghreb : de nouvelles modalités annoncées dans ce pays

Photo d'illustration

L’Algérie, pays du Maghreb connu pour sa richesse culturelle et son histoire mouvementée, a toujours accordé une grande importance à la gestion de ses frontières et à la sécurité de ses documents d’identité. Au fil des années, le gouvernement algérien a régulièrement adapté ses politiques en matière de passeports pour répondre aux défis de la mondialisation et aux exigences de sécurité internationale. Ces efforts ont abouti à l’adoption de passeports biométriques en 2010, marquant un tournant dans la modernisation des documents de voyage du pays. Cependant, la gestion des passeports non réclamés et les risques associés à leur circulation restaient des préoccupations majeures pour les autorités algériennes.

Une réforme majeure pour renforcer la sécurité des passeports

Le gouvernement algérien vient de franchir une nouvelle étape dans sa politique de gestion des passeports. Un arrêté interministériel daté du 25 juillet 2024, publié dans le Journal Officiel du 21 août 2024, établit de nouvelles règles strictes pour la délivrance, l’annulation et la destruction des passeports algériens. Cette réforme vise à combler les lacunes existantes et à prévenir les risques liés aux documents d’identité non réclamés.

La mesure phare de cette réforme est l’instauration d’un délai précis pour le retrait des passeports nouvellement émis. Les citoyens disposent désormais de 15 jours à compter de la notification pour récupérer leur document. Ce délai relativement court témoigne de la volonté des autorités d’accélérer le processus et de responsabiliser les demandeurs. Pour faciliter cette démarche, l’administration a mis en place un système de notification multicanal, privilégiant notamment les moyens électroniques pour une communication rapide et efficace.

Un processus d’annulation et de destruction rigoureux

Si le passeport n’est pas retiré dans le délai imparti, une procédure de rappel en plusieurs étapes se met en place. Un premier rappel écrit est envoyé, suivi d’un second après 90 jours si le document reste non réclamé. L’élément novateur de cette réforme réside dans l’introduction d’un délai ultime de 180 jours, au-delà duquel le passeport entre dans une phase d’annulation irréversible.

Cette annulation n’est pas une simple formalité administrative. Elle implique la désactivation des fonctionnalités électroniques du passeport, rendant impossible toute utilisation frauduleuse. Le Centre National de Production des Titres et Documents Sécurisés (CNPTDS) joue un rôle central dans ce processus, assurant la coordination entre les différentes autorités impliquées. La destruction physique du document, supervisée par une commission spécialisée, constitue l’étape finale de cette procédure. Elle comprend notamment la perforation de la puce électronique et de la zone de lecture automatique, garantissant l’impossibilité de réutiliser le document.

Des implications pour les Algériens de l’étranger et la sécurité nationale

Cette réforme ne se limite pas au territoire national. Les centres consulaires algériens à l’étranger sont également tenus d’appliquer ces nouvelles directives. Cette harmonisation des procédures à l’échelle internationale témoigne de la volonté du gouvernement de créer un système cohérent et fiable, capable de prévenir les risques d’usurpation d’identité au-delà des frontières nationales.

Les implications de cette réforme dépassent le simple cadre administratif. En renforçant le contrôle sur les passeports non réclamés, l’Algérie cherche à améliorer la sécurité nationale et à consolider sa position sur la scène internationale. Cette initiative s’inscrit dans une tendance mondiale de renforcement des mesures de sécurité liées aux documents d’identité, particulièrement importante dans un contexte de menaces transfrontalières croissantes.

Toutefois, cette réforme soulève également des questions quant à son impact sur les citoyens. Le délai relativement court pour le retrait des passeports pourrait poser des difficultés pour certaines catégories de la population, notamment les personnes vivant dans des zones reculées ou ayant des contraintes professionnelles particulières. Il sera crucial pour le gouvernement algérien de trouver un équilibre entre les impératifs de sécurité et la facilitation de l’accès aux documents de voyage pour tous ses citoyens.