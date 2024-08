Paul Kagame investi Président pour un 4è mandat au Rwanda

Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment dimanche 11 août pour un quatrième mandat, assurant que la paix régionale est sa « priorité » face au conflit en cours en RDC voisine. C’était devant le président de la Cour suprême Faustin Ntezilyayo, Le chef de l’Etat rwandais s’est engagé à « préserver la paix et la souveraineté nationale ».

Alors que le Rwanda est accusé d’alimenter l’instabilité dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), riche en minéraux, en soutenant les rebelles du M23 qui combattent l’armée congolaise, le président Kagamé a assuré que la paix régionale est sa priorité.

« La paix dans notre région est une priorité pour le Rwanda, mais elle fait défaut, en particulier dans l’est de la RDC », a déclaré Paul Kagamé dans son discours d’investiture. « Mais la paix ne peut être instaurée (…) si la partie la plus concernée ne fait pas ce qui est nécessaire », a-t-il ajouté dans une pique visiblement destinée à Kinshasa. Plusieurs dizaines de chefs d’État et d’autres dignitaires africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d’investiture organisée dans un stade de 45 000 places bondé de la capitale Kigali, où beaucoup portaient les couleurs du drapeau rwandais (vert, jaune et bleu).