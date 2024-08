Pétrole nigérien : Un nouveau chargement d’un million de barils annoncé à Cotonou

Encore une nouvelle rassurante dans le processus de normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. En effet, selon des informations rapportées par Rfi, un nouveau chargement du brut nigérien serait sur le point de se faire. Il s’agirait d’environ un million de barils soit la même quantité que lors du premier chargement. Cette fois-ci, l’autorisation aurait été accordée pour cette opération. Ce chargement vient relancer ce projet qui a connu une interruption suite à l’arrestation de certains ressortissants nigériens au Bénin.

Ils ont été poursuivis par la Criet pour « entrée frauduleuse sur la station terminale ». Tous les signaux montrent que tout se passe dans les normes cette fois-ci. Selon Rfi, le navire, l’Aura M, qui bat pavillon libérien aurait été escorté par la marine nationale. La situation actuelle intervient après plusieurs rencontres de haut niveau entre les autorités des deux pays. Il y a quelques semaines, des émissaires du président nigérien le Général Abdouramane Tiani étaient à Cotonou. Même si aucune déclaration n’a été faite à l’issue de la rencontre, on peut sans risque de se tromper imaginer que le sujet du pétrole brut serait à l’ordre du jour.

Rappelons également que la tension s’est relativement calmée depuis la médiation entamée par les anciens présidents Soglo et Yayi. Les anciens présidents béninois ont dans un premier temps, rencontré l’homme fort de Niamey avant de se rendre à la présidence du Bénin pour une rencontre avec le président Patrice Talon. A l’issue de ces démarches, un communiqué du Niger fait savoir que les autorités militaires sont d’accord pour la mise sur pied d’un comité tripartite.

Récemment, l’ambassadeur Gildas Djobloski Agonkan a procédé à la remise des copies figurées de ses lettres de créances au ministre nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération, Bakary Yaou Sangaré. Cette cérémonie marque en réalité un tournant décisif dans les relations qui lient les deux pays. La prochaine étape pour que l’ambassadeur béninois au Niger entre pleinement dans ses fonctions est qu’il soit reçu par le président pour la présentation officielle de sa lettre de créance. Gildas Agonkan rejoint ainsi son poste plus d’un an après sa nomination. Il avait nommé le 14 juin 2023. Quelques semaines après sa nomination, le président d’alors a été renversé et remplacé par le militaire Tiani.