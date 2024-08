Pétrole: un leader du Maghreb relance ses opérations au Niger

La SONATRACH, acteur majeur du secteur pétrolier au Maghreb et plus précisément en Algérie, reprend ses activités au Niger après une visite stratégique de haut niveau. Une délégation conduite par le ministre algérien de l’Énergie et des Mines, accompagnée du Président Directeur Général de la SONATRACH, a effectué une visite de travail en République du Niger les 6 et 7 août 2024. Cette mission a marqué un tournant dans les relations énergétiques entre les deux pays.

Au cœur de cette visite, des réunions ministérielles ont réuni des représentants de SONATRACH et de la Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP S.A), afin de discuter de la reprise des opérations sur le bloc KAFRA. La filiale de SONATRACH, SIPEX, sera responsable de la reprise des travaux dans cette région stratégique. Un calendrier précis de réalisation a été établi, fruit d’un consensus entre les deux parties.

Afin de garantir l’avancement du projet, les deux sociétés ont convenu de mettre en place un Comité Mixte de Suivi. Ce comité se réunira mensuellement pour évaluer l’état d’avancement des travaux et s’assurer de leur mise en œuvre effective. Cette démarche témoigne de la volonté des deux entreprises de renforcer leur collaboration et d’assurer le succès de ce projet.

En marge des discussions sur le bloc KAFRA, d’autres axes de coopération ont été identifiés. Parmi eux, la formation et le développement des compétences ont été mis en avant, reflétant un engagement commun pour renforcer les capacités locales. Par ailleurs, les deux parties ont également évoqué la relance de projets d’envergure, tels que le pipeline transsaharien TSGP, qui pourrait jouer un rôle crucial dans le futur énergétique de la région.