Pour Trump, Kamala Harris possède un faible QI

L’échiquier politique américain a été bouleversé le 21 juillet dernier lorsque Joe Biden, longtemps favori pour représenter le Parti démocrate à l’élection présidentielle de 2024, a annoncé son retrait de la course. Cette décision surprise faisait suite à une prestation jugée décevante lors du débat de juin face à son rival républicain Donald Trump. Sous la pression croissante de son propre camp, Biden a choisi de passer le flambeau à sa vice-présidente, Kamala Harris, lui apportant son soutien pour briguer la plus haute fonction des États-Unis. Ce revirement spectaculaire a propulsé Harris au premier plan de la scène politique nationale, faisant d’elle la première femme de couleur à être investie par un grand parti pour l’élection présidentielle.

Trump passe à l’offensive : des attaques personnelles contre Harris

Face à cette nouvelle donne, Donald Trump n’a pas tardé à réagir. L’ancien président, candidat à sa propre succession, a lancé une salve d’attaques personnelles contre sa nouvelle adversaire démocrate. Sur son réseau social Truth Social, Trump a déclaré sans ambages que « Kamala Harris possède un faible QI et ne peut pas rivaliser avec les dirigeants des autres pays« . Cette remarque cinglante s’inscrit dans la stratégie bien connue de Trump consistant à discréditer ses opposants par des attaques ad hominem.

L’ancien locataire de la Maison Blanche ne s’est pas arrêté là, ajoutant que « les États-Unis n’ont aucune chance de retrouver leur grandeur avec des gens comme elle au pouvoir ». Cette déclaration fait écho à son slogan de campagne « Make America Great Again », tout en remettant en question les capacités intellectuelles et diplomatiques de Harris. Trump a même poussé la comparaison avec son prédécesseur, affirmant que « comme Joe avant elle, elle ne peut pas aligner deux phrases« , une critique qui vise à la fois les compétences oratoires et cognitives de la candidate démocrate.

Les enjeux d’une élection historique

Ces attaques de Trump interviennent dans un contexte électoral déjà tendu, à moins de trois mois du scrutin prévu le 5 novembre. La candidature de Kamala Harris représente un moment historique pour les États-Unis, avec la possibilité d’élire pour la première fois une femme, qui plus est issue des minorités, à la présidence. Cependant, les remarques de Trump soulèvent des questions sur la nature du débat politique à venir et sur la façon dont les compétences et l’expérience des candidats seront évaluées par les électeurs.

L’accusation de « faible QI » lancée par Trump contre Harris pourrait être perçue comme une tentative de détourner l’attention des enjeux réels de la campagne. Elle risque également de raviver les débats sur le sexisme et le racisme en politique, des sujets qui ont déjà marqué les précédentes élections américaines. Face à ces attaques, la réaction de Harris et de son équipe de campagne sera cruciale pour définir le ton des prochains mois de campagne.

Alors que l’élection approche à grands pas, les Américains devront naviguer entre les déclarations incendiaires, les promesses de campagne et les visions divergentes pour l’avenir de leur pays. Dans ce paysage politique en pleine mutation, la capacité de chaque candidat à convaincre les électeurs de sa compétence et de sa vision pour les États-Unis sera déterminante. L’issue de cette élection pourrait non seulement redéfinir le leadership américain sur la scène internationale, mais aussi marquer un tournant dans la façon dont la politique est menée dans la plus grande démocratie du monde.