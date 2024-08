Poutine défie ouvertement la CPI

© NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Un mandat d’arrêt contesté

En mars 2023, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine pour « déportation illégale » d’enfants ukrainiens dans le cadre du conflit en Ukraine. Le Kremlin a fermement rejeté ces accusations, ainsi que celles visant l’ex-ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu et l’ancien chef d’état-major Valeri Guerassimov.

Une visite surprenante en Mongolie

Le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine effectuera une visite officielle en Mongolie le 3 septembre prochain. Cette nouvelle est d’autant plus remarquable que la Mongolie est membre de la CPI depuis 2002, après avoir signé le Statut de Rome en 2000. En théorie, chaque État membre est tenu d’arrêter toute personne sur son sol visée par un mandat d’arrêt de la CPI.

Publicité

Le président russe se rendra à Oulan-Bator sur invitation du président mongol Ukhnaa Khurelsukh pour participer aux célébrations du 85e anniversaire de la victoire conjointe des forces armées soviétiques et mongoles sur les militaristes japonais lors de la bataille de Khalkhin Gol en 1939.

Évolution des déplacements présidentiels

Depuis l’émission du mandat d’arrêt, Vladimir Poutine a restreint ses voyages à l’étranger. Il n’a pas assisté au sommet des BRICS en Afrique du Sud en août 2023, ni à celui du G20 en Inde en septembre de la même année. Ses déplacements récents se sont concentrés sur des pays non-membres de la CPI, comme la Chine en mai 2023, la Corée du Nord en juin, et l’Azerbaïdjan mi-août.

La visite en Mongolie marque donc un tournant, étant le premier déplacement du président russe sur le territoire d’un État signataire du Statut de Rome depuis mars 2023.

Agenda diplomatique chargé

Le programme de la visite, détaillé dans le communiqué du Kremlin, prévoit des entretiens bilatéraux entre Vladimir Poutine et Ukhnaa Khurelsukh. Les deux dirigeants aborderont les « perspectives de développement des relations russo-mongoles » et échangeront leurs points de vue sur les questions internationales et régionales d’actualité. La signature de plusieurs documents bilatéraux est également prévue.

Publicité

Cette visite sera la première de Vladimir Poutine en Mongolie depuis septembre 2019, soulignant l’importance de ce déplacement dans les relations bilatérales entre la Russie et la Mongolie. Elle intervient dans un contexte international tendu, où chaque mouvement du président russe est scruté à la loupe par la communauté internationale.