Présidentielle aux USA: l’Iran accusé de piratage par Microsoft 

Photo Unsplash

L’Iran, au cœur d’une ingérence politique aux États-Unis ? En effet, le régime de Téhéran est pointé du doigt par le géant du web, Microsoft pour avoir potentiellement organisé une vaste opération de piratage de boîtes d’e-mails de grands responsables politiques américaines.

C’est via un rapport publié jeudi dernier que Microsoft a accusé l’Iran d’être derrière une vaste opération d’ingérence et de piratage informatique. Selon le dossier rendu par le géant américain, des pirates iraniens auraient tenté d’accéder aux boîtes mails de grands responsables politiques américains. En outre, ces derniers auraient créé plusieurs faux sites d’informations, pour manipuler l’opinion.

Publicité

Microsoft accuse l’Iran de tentative de piratage

Était publié sur ces sites, du contenu en lien avec des sujets de société divisant l’opinion américaine. De faux comptes sur les réseaux sociaux prenaient ensuite le relais pour diffuser et échanger autour de ces fausses informations, dans le but d’attiser les débats houleux et les tensions au sein de la société américaine. L’objectif de ces opérations ? Jouer un rôle sur les prochaines élections américaines, prévues pour le mois de novembre.

On ne sait toutefois pas si le clan démocrate ou républicain était concerné par ces opérations qui, toujours selon Microsoft, auraient été menées par un groupe de hackers directement affilié au corps des gardiens de la révolution. En effet, tout le monde était plus ou moins ciblé. Seule certitude, l’Iran craint la réélection du président Trump, qui s’est toujours montré particulièrement fermé à l’encontre du régime.

Téhéran dément être à l’origine de quelconque attaque

Pour rappel, c’est lui qui avait autorisé la frappe aérienne, qui avait alors tué le général Soleimani, très respecté en Iran. Des accusations que Téhéran n’a d’ailleurs pas manqué de rapidement démentir, affirmant que l’Iran se tenait loin des élections américaines et que jamais, il n’avait été question de tenter d’interférer dans le processus démocratique. Téhéran a ensuite rappelé que les capacités cyber de l’Iran visent surtout à garantir sa sécurité.