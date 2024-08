Russie – Arabie Saoudite: comment le pétrole crée des tensions

Outre de terribles conséquences humaines et humanitaires, la guerre en Ukraine a aussi eu une incidence sur l’économie mondiale et le pétrole, notamment. En effet, c’est l’unité même de l’OPEP qui pourrait être remise en cause, sur fond de tensions entre la Russie et l’Arabie Saoudite.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le pétrole russe est boycotté au possible par les Occidentaux, et notamment les Européens. Pour continuer à surfer sur son or noir, Moscou tente donc de trouver de nouveaux marchés et cible le marché asiatique, forcément très demandeur. Et ça marche ! En 2023, la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole à la Chine. La tendance est la même en Inde.

Tensions entre l’Arabie Saoudite et la Russie

Ces vues sur le marché asiatique ne font malheureusement pas les affaires de l’Arabie Saoudite, qui y perd des parts de marché. Face à la tentation d’attirer le client et de reprendre l’avantage sur son “concurrent”, les deux pays sont de plus en plus tentés d’augmenter leur production, afin de faire baisser le prix du baril et donc, d’être plus attractifs aux yeux des plus gros marchés.

À ce petit jeu, Moscou risque toutefois très gros. En effet, les capacités d’augmentation de la production de pétrole sont assez limitées pour la Russie, qui ne peut ajouter que 5 à 700 barils par jour à ce qu’elle produit déjà. Côté saoudien, les capacités sont toutes autres, puisque le Royaume peut ajouter 3 millions de barils par jour à ses capacités de production, ce qui lui confère un véritable avantage.

Le pétrole, le nerf de la guerre

En outre, Riyad se trouve dans une situation géopolitique beaucoup plus stable que Moscou, dont les affaires courantes et la monnaie sont ciblées de tous les côtés. D’ailleurs, la Chine a récemment renforcé sa surveillance des paiements impliquant des entreprises et organisations russes, de crainte que le Rouble ou les transferts financiers soient bloqués. Cela a d’ailleurs permis à l’Arabie Saoudite de récupérer 1% de part de marché. Ou quand la frontière entre partenaire et concurrent direct est des plus minces…