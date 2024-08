Ports au Maghreb: des changements majeurs en cours

Image by Pexels from Pixabay

Le Maghreb connaît actuellement une période de croissance économique dynamique, portée par des investissements massifs dans les infrastructures et une diversification accrue des activités. Cette région, située à la croisée de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient, mise sur le développement de ses capacités portuaires pour stimuler les échanges commerciaux et renforcer sa position stratégique. Les ports jouent un rôle crucial dans cette transformation, servant de portes d’entrée pour les importations essentielles et de tremplins pour les exportations, notamment dans les secteurs hors hydrocarbures que les pays maghrébins cherchent à promouvoir.

Une nouvelle ère pour les infrastructures maritimes algériennes

L’Algérie franchit un pas décisif dans la modernisation de ses infrastructures portuaires avec la création du Groupe des Travaux Maritimes (GTM). Cette décision, approuvée par le Conseil des Participations de l’État lors de sa 187e session, marque un tournant dans la stratégie de développement économique du pays. Le GTM se positionne comme le fer de lance des ambitions maritimes algériennes, chargé de concrétiser les projets d’envergure visant à dynamiser le secteur portuaire national.

Cette initiative répond aux directives présidentielles qui placent le développement des infrastructures maritimes au cœur des priorités économiques. Le GTM ne se contente pas de superviser la construction et l’agrandissement des ports ; il incarne la volonté de l’Algérie de se doter d’un outil performant pour stimuler les exportations hors hydrocarbures et renforcer sa compétitivité sur la scène internationale.

Djen Djen et Annaba : deux pôles stratégiques en devenir

Le port de Djen Djen à Jijel symbolise l’ambition algérienne de créer un hub maritime de premier plan en Méditerranée. Son extension, actuellement en cours, vise à porter sa capacité annuelle à 12 millions de tonnes d’ici 2025. Doté de terminaux spécialisés et d’équipements de pointe, ce port se prépare à accueillir des navires géants pouvant transporter jusqu’à 18 000 conteneurs. Cette modernisation promet de réduire considérablement les coûts et les délais de transit des marchandises, offrant ainsi un avantage compétitif majeur pour le commerce avec l’Afrique.

Parallèlement, le port de Annaba fait l’objet d’un agrandissement ambitieux, avec la construction d’un terminal minéralier de 1600 mètres de long. Ce projet, fruit d’une collaboration algéro-chinoise, représente un investissement de 89 milliards de dinars algériens. L’objectif est clair : propulser l’Algérie au rang d’acteur incontournable sur le marché des engrais et des fertilisants, avec des exportations de phosphate dépassant les 6 millions de tonnes annuelles.

Vers un rayonnement continental et méditerranéen

Ces développements portuaires s’inscrivent dans une vision plus large de l’Algérie, qui aspire à devenir un pont commercial entre l’Europe et l’Afrique. En capitalisant sur sa position géographique privilégiée et sur les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), le pays entend se positionner comme un hub logistique incontournable.

L’impact de ces projets dépasse largement les frontières nationales. Ils promettent de redessiner les routes commerciales en Méditerranée et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le commerce transcontinental. Pour l’Algérie, ces infrastructures portuaires représentent bien plus que de simples installations logistiques ; elles incarnent l’ambition du pays de se réinventer économiquement et de s’affirmer comme un acteur majeur du commerce régional et international.

Alors que les travaux progressent à Djen Djen et Annaba, l’Algérie se prépare à entrer dans une nouvelle ère de prospérité économique. Ces ports modernisés seront les catalyseurs d’une croissance durable, favorisant l’émergence de nouvelles industries et renforçant la compétitivité du pays sur la scène mondiale. Le pari est audacieux, mais les retombées potentielles sont à la hauteur des ambitions : faire de l’Algérie un pilier du commerce en Afrique et en Méditerranée, et ouvrir la voie à un avenir économique prometteur pour l’ensemble du Maghreb.