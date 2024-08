Russie: ce groupe franco-américain maintient ses activités malgré les sanctions

La guerre en Ukraine et les sanctions imposées par l’Occident n’ont pas freiné l’expansion des activités de la multinationale franco-américaine SLB en Russie. Malgré les tensions géopolitiques croissantes, cette entreprise, autrefois connue sous le nom de Schlumberger, continue de développer ses opérations dans le secteur pétrolier russe. Une situation qui a attiré l’attention des médias et a soulevé des questions sur l’implication des entreprises étrangères dans le conflit.

Alors que de nombreuses sociétés occidentales se sont retirées du marché russe, SLB a choisi de maintenir sa présence. Ses services pétroliers, non directement visés par les sanctions, lui ont permis de contourner certaines des restrictions imposées à d’autres industries. Toutefois, bien que l’entreprise ait promis de suspendre l’exportation de ses équipements vers la Russie, des données douanières montrent que cette promesse n’a pas été entièrement respectée. Des livraisons d’équipements ont continué à arriver en Russie, souvent via des circuits indirects passant par des pays comme l’Inde et la Chine.

Cette continuité des échanges a contribué à l’augmentation des bénéfices de SLB en Russie pour l’année 2023. La société a su tirer profit du départ de deux de ses principaux concurrents, consolidant ainsi sa position dans le marché local. Cependant, cette stratégie n’a pas été sans conséquence : Kiev a inscrit SLB sur sa liste noire des entreprises considérées comme finançant, directement ou indirectement, le conflit en Ukraine.

Pour de nombreuses entreprises internationales, quitter la Russie est devenu un défi complexe. Moscou a mis en place des mesures strictes pour dissuader les départs, exigeant la vente des filiales à des prix dérisoires et imposant des taxes lourdes. SLB, comme d’autres sociétés, semble avoir choisi de composer avec cette réalité, même si cela signifie rester sur une liste noire ou continuer à opérer dans un contexte international tendu.