Russie: des drones ukrainiens lancés sur Moscou ?

Un soldat russe (Associated Press)

Entre la Russie et l’Ukraine, les choses se tendent. Récemment, les forces armées ukrainiennes tentent de s’en prendre directement à la Russie, en l’attaquant sur son territoire. Des tentatives de déstabilisation qui ont surpris le Kremlin, qui ne compte toutefois pas rester les bras croisés.

Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de deux ans maintenant, Kiev tente de déplacer le conflit, hors de ses frontières. L’incursion du côté de la région de Koursk en est l’un des principaux exemples. Aujourd’hui, l’armée ukrainienne contrôlerait une large partie de cet oblast. L’objectif ? Avoir plus de poids dans les négociations et faire plier le gouvernement russe pour qu’une trêve soit rapidement sonnée.

Moscou ciblé par des drones ukrainiens ?

Ce mercredi, l’armée ukrainienne serait même allée plus loin, en ciblant directement la capitale russe : Moscou. Plusieurs drones, probablement pilotés par des opérateurs ukrainiens, auraient effectivement pris pour cible le centre même du pouvoir avant d’être abattus. Une annonce confirmée par Sergueï Sobianine, maire de Moscou, sur son canal Telegram, aux alentours de 4h30 du matin.

Très rapidement, le système de défense antiaérienne russe s’est mis en place pour détruire les drones envoyés sur place. Selon ses informations, ce sont au moins 10 engins qui auraient été abattus. Jamais Moscou n’avait eu affaire à une attaque de telle ampleur. Pour autant, aucun dégât matériel et aucune victime ne seraient à déplorer. Une situation qui démontre toutefois que les choses se tendent vraiment sur le front.

L’Ukraine tente de déplacer le conflit en Russie

Car outre la région de Moscou ou celle de Koursk, les yeux sont également rivés sur Belgorod, dans le sud du pays, à proximité de la frontière ukrainienne. Là aussi, des cibles aériennes ont été stoppées avant qu’elle ne fasse de dégâts ou de victimes. Même chose du côté de Rostov ou un missile a été détruit aux alentours d’une heure du matin (aucune vérification possible, toutefois).