Russie: la France reste fortement dépendante dans ce domaine

Malgré les sanctions occidentales imposées à la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine en 2022, la dépendance énergétique de l’Europe, et particulièrement de la France, envers Moscou demeure une réalité complexe. Ces mesures punitives, visant à affaiblir l’économie russe et à dissuader son agression, ont certes perturbé certains flux commerciaux, notamment dans le secteur pétrolier. Cependant, elles n’ont pas réussi à rompre totalement les liens énergétiques entre l’Occident et la Russie. La France, en particulier, se trouve dans une position délicate, cherchant à équilibrer ses engagements géopolitiques avec ses besoins énergétiques pressants.

Le paradoxe du gaz naturel liquéfié russe

Au premier semestre 2024, un phénomène surprenant s’est dessiné : les importations françaises de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de Russie ont plus que doublé par rapport à la même période de l’année précédente. Cette augmentation spectaculaire, portant les volumes à près de 4,4 milliards de mètres cubes, tranche avec les objectifs affichés de l’Union européenne de se sevrer des hydrocarbures russes d’ici 2027.

Ce rebond des importations de GNL russe n’est pas limité à l’Hexagone. À l’échelle européenne, on observe une hausse globale de 7% des achats de ce combustible. Cette situation soulève des questions quant à l’efficacité des stratégies de diversification énergétique mises en place depuis le début du conflit ukrainien. Elle met également en lumière les défis auxquels font face les pays européens pour concilier sécurité énergétique et principes géopolitiques.

TotalEnergies, géant français de l’énergie, joue un rôle prépondérant dans ces importations. L’entreprise justifie sa position par l’existence de contrats antérieurs à l’invasion de l’Ukraine, soulignant les contraintes légales qui l’obligent à honorer ses engagements. Cette situation illustre la difficulté pour les acteurs économiques de s’adapter rapidement à un nouveau contexte géopolitique, surtout dans un secteur aussi stratégique que l’énergie.

Les défis d’une transition énergétique sous tension

La dépendance persistante au GNL russe met en lumière les obstacles rencontrés par l’Europe dans sa quête d’autonomie énergétique. L’objectif d’éliminer progressivement tous les combustibles fossiles russes d’ici 2027 semble, selon certains observateurs comme Oleh Savytskyi de l’organisation « Razom We Stand », « épouvantablement mal engagé ». Cette situation soulève des inquiétudes quant à la capacité de l’Europe à mener à bien sa transition énergétique tout en maintenant sa sécurité d’approvisionnement.

Les gouvernements européens se trouvent face à un dilemme : comment réduire la dépendance aux énergies fossiles russes sans provoquer une flambée des prix de l’énergie et du chauffage pour les consommateurs et les industries ? Cette équation complexe explique en partie la réticence à imposer une interdiction totale des importations de gaz russe. Les conséquences économiques et sociales d’une telle décision pourraient être considérables, mettant à mal le soutien public aux politiques de transition énergétique.

La France, avec ses sept terminaux GNL, se positionne comme l’un des principaux points d’entrée de ce combustible en Europe. Cette infrastructure lui confère un rôle stratégique, mais l’expose également à des critiques concernant sa contribution indirecte au financement de l’effort de guerre russe. Le défi pour Paris est de trouver un équilibre entre ses capacités d’importation, ses besoins énergétiques et ses engagements internationaux.

Vers une redéfinition des stratégies énergétiques européennes

Face à cette situation paradoxale, une réflexion s’impose sur l’avenir de la politique énergétique européenne. La dépendance au GNL russe, bien que problématique dans le contexte actuel, révèle la nécessité d’une approche plus nuancée et progressive de la transition énergétique.

Les alternatives au gaz russe, qu’il s’agisse d’autres fournisseurs ou de sources d’énergie renouvelables, doivent être développées de manière réaliste et économiquement viable.

La diversification des sources d’approvisionnement reste une priorité, comme le souligne la Commission européenne. Les partenariats avec des fournisseurs comme la Norvège et les États-Unis ont permis de réduire significativement la part du gaz russe dans le mix énergétique européen entre 2021 et 2023. Cependant, les récents chiffres montrent que cette diversification reste fragile et susceptible de fluctuations.

L’incident des attaques des rebelles houthis dans la mer Rouge, perturbant les livraisons de GNL du Moyen-Orient vers l’Europe, illustre la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement énergétique mondiales. Cet événement a conduit à une réorganisation des flux d’importation, favorisant indirectement les livraisons russes via l’Arctique, moins affectées par ces troubles géopolitiques.