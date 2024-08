Sahara Occidental: ce pays du Maghreb maintient sa position 

Abdelmadjid Tebboune (Photo DR)

Au Maghreb, certains sujets sont fâcheux et entraînent de vives tensions entre les gouvernements, entre les peuples. C’est notamment le cas entre l’Algérie et le Maroc. En cause ? Le soutien indéfectible de l’Algérie à l’encontre du front Polisario, qui souhaite l’indépendance du Sahara occidental.

Critiquée par certains, notamment par le Maroc, pour sa position en faveur du front Polisario au Sahara occidental, l’Algérie, à travers la voix de son président, Abdelmadjid Tebboune, a confirmé qu’elle maintenait sa position. De quoi susciter la colère de Rabat, avec qui les tensions sont relativement vives depuis quelques années. En cause ? Cette approche pro-sahraouie, qui dérange beaucoup le gouvernement marocain.

Tebboune réitère son soutien au front Polisario

En visite dans la wilaya de Djanet, le président Tebboune est tenu un discours dans une petite salle, fermée. Un discours au cours duquel celui-ci a réaffirmé tout le soutien algérien au Polisario, ce mouvement indépendantiste implanté dans le Sahara. Une bonne nouvelle pour ces derniers, d’autant que l’Algérie présidera, à partir de décembre prochain, le Conseil de sécurité de l’ONU.

La question du Sahara occidental pourra ainsi être approfondie. C’est la seconde fois en l’espace de 3 jours que le président Tebboune rappelle le soutien algérien au Polisario. Le 26 août, à Oran, celui-ci a affirmé que l’État sahraoui deviendrait “une vérité”. Entendez par là, que le Maroc ne pourra résister aux velléités indépendantistes du mouvement, qui parviendra donc à ses fins.

Le président algérien tend la main

Ce discours, à quelques mois des présidentielles, a également été l’occasion pour le président algérien de tendre la main vers quelques-uns des nations avec qui Alger s’entend moyennement bien. Le président algérien a ainsi affirmé qu’il mettrait tout en œuvre pour améliorer l’entente avec des nations comme la Libye, le Mali ou encore le Niger. De quoi devenir un acteur régional incontournable ?