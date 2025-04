Maghreb : cap sur 10 milliards $ d’exportations grâce au numérique

Image by Pexels from Pixabay

Le Maroc veut faire du digital un levier stratégique pour booster ses exportations. Le royaume chérifien entend s’appuyer sur les nouvelles technologies pour réduire l’écart entre son potentiel d’exportation, estimé à 10,5 milliards de dollars et les performances actuellement réalisées. Une ambition portée par une volonté politique affirmée de moderniser l’économie marocaine et de renforcer sa présence sur les marchés internationaux.

Selon les informations véhiculées par nos confrères de l’Agence Ecofin, cette stratégie repose sur le déploiement de trois plateformes numériques conçues pour accompagner les exportateurs, valoriser l’offre nationale à l’étranger et fluidifier les démarches commerciales. La première, « One Shop Store Export », se présente comme un guichet digital unique.

Elle propose un accompagnement personnalisé aux exportateurs marocains, de l’accès à l’information jusqu’à la réalisation des opérations d’export. Un moyen concret de répondre aux besoins spécifiques des entreprises, notamment les PME, souvent freinées par la complexité des procédures. La deuxième, « Trade.ma« , met l’accent sur la promotion des produits et services marocains. Elle fonctionne comme une vitrine numérique des savoir-faire locaux, contribuant à renforcer la visibilité de l’offre exportable marocaine sur les marchés cibles.

Quant à « Tijaria », plateforme lancée en mars dernier, elle se distingue par l’intégration de l’intelligence artificielle. Ce nouvel outil fournit aux utilisateurs des analyses précises sur les marchés internationaux, les formalités à respecter et les opportunités commerciales adaptées à leur secteur d’activité. Une innovation qui témoigne de l’évolution des outils de soutien à l’exportation, désormais centrés sur la réactivité et l’anticipation. Ces trois outils s’inscrivent dans un écosystème plus large où le numérique est devenu un véritable pilier du développement socioéconomique du pays.

Le gouvernement marocain voit dans les technologies de l’information non seulement un moteur de croissance, mais aussi un accélérateur de compétitivité à l’échelle régionale et internationale. À l’heure où les chaînes de valeur mondiales se redessinent, cette approche digitale pourrait bien offrir au Maroc une place plus stratégique dans le commerce mondial. Une façon d’allier innovation et diplomatie économique pour franchir un nouveau cap dans son ambition exportatrice.