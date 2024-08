Sahara occidental: l’UE tempère les ardeurs de la France

Il y a quelques heures, le président français Emmanuel Macron réaffirmait son soutien clair au Maroc, sur le sujet du Sahara occidental. Une sortie qui avait alors suscité la colère noire d’Alger, qui a très rapidement pris la décision de rappeler son ambassadeur de France. Depuis, c’est l’UE qui a décidé de se positionner sur la question.

Mardi dernier, la France, par la voix de son président Emmanuel Macron, affirmait qu’elle était en faveur du plan d’autonomie marocain. Selon le chef de l’État, il s’agit là de la seule et unique base sur laquelle il est possible de travailler pour trouver une porte de sortie politique juste et pérenne. Une position d’ailleurs partagée par l’Espagne, qui avait adopté un texte à ce sujet, en mars 2022.

L’ONU rappelle sa position

Face au tollé suscité, notamment en Algérie, par cette sortie d’Emmanuel Macron, Bruxelles a décidé de rebondir sur la question. L’un des porte-parole de la diplomatie européenne a ainsi affirmé qu’il appartenait à chacun des États membres d’agir ou de réagir, selon les positions adoptées en interne. Celles-ci n’auront toutefois aucune incidence sur la position générale de l’Union européenne, sur le sujet.

Pour rappel, l’Union européenne soutient, depuis longtemps déjà, la position de l’Organisation des Nations Unies (ONU). L’ONU souhaite en effet qu’une solution “juste, réaliste et durable” soit trouvée dans les meilleurs délais, afin que le conflit qui oppose les autorités marocaines au front Polisario, qui réclame l’indépendance du Sahara occidental, soit enfin officiellement terminé.

L’Algérie a rappelé son ambassadeur

Depuis plusieurs années maintenant, le front Polisario et le Maroc sont au cœur d’innombrables tractations, souvent marquées par de vives tensions, afin de trouver une porte de sortie à ce conflit. L’Algérie, de son côté, soutient officiellement les indépendantistes et n’hésite pas à le faire savoir. La sortie du président Macron a d’ailleurs donné lieu au rappel de l’ambassadeur algérien en France.