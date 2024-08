Sénégal : cette bagarre au mariage de Ya Awa Rassoul qui a choqué la toile (vidéo)

Photo unsplash

Ce qui devait être une journée de célébration inoubliable pour la célèbre actrice et femme d’affaires Ya Awa Rassoul s’est transformé en un événement marqué par un incident regrettable. Le mariage, qui avait attiré l’attention de nombreuses personnalités et fans, a connu une tournure inattendue lorsque deux hommes, dont l’un a été identifié comme le frère de la mariée, se sont violemment disputés en plein milieu de la cérémonie. Les invités, surpris et choqués, ont assisté à une scène qui a rapidement dégénéré, transformant l’ambiance festive en une atmosphère tendue.

Ya Awa Rassoul, qui avait prévu ce jour depuis des mois, a été visiblement ébranlée par cet incident. La mariée, dans un effort pour apaiser les tensions, a tenté d’intervenir et de calmer les esprits. Cependant, devant l’ampleur de la situation, elle a dû se retirer pour trouver refuge dans sa voiture, entourée de proches qui tentaient de la rassurer. La scène a laissé une impression durable sur les convives, qui ont partagé leur stupeur sur les réseaux sociaux, transformant l’événement en un sujet de discussion largement suivi.

Malgré cet incident, la cérémonie a repris une fois le calme rétabli. Le couple a pu poursuivre les célébrations, même si l’altercation a sans doute laissé un goût amer chez certains participants. Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de commentaires, certains exprimant leur soutien à la mariée, d’autres critiquant la gestion de la situation.

Cet événement rappelle que même les journées les plus soigneusement planifiées peuvent être marquées par des imprévus. Ya Awa Rassoul, malgré ce coup dur, a montré une grande force en poursuivant la cérémonie après l’incident. Son mariage restera gravé dans les mémoires, non seulement pour la célébration de son amour avec M. Thiam, mais aussi pour la manière dont elle a su surmonter ce moment difficile.