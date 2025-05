Sénégal : 500 millions de FCFA pour moderniser la flotte de Taxis

Photo d'illustration

Face à l’usure progressive de son parc de taxis urbains, le Sénégal passe à l’action. Les autorités ont lancé une initiative ambitieuse visant à renouveler progressivement la flotte de véhicules en circulation. Une première enveloppe de FCFA vient d’être mobilisée pour démarrer le projet.

Le projet vise à remplacer 2 000 taxis anciens par des véhicules neufs, plus sûrs, plus économiques et mieux adaptés aux exigences environnementales actuelles. Dans un premier temps, il est prévu l’acquisition de 500 véhicules, financée par le Fonds de développement des transports terrestres (Fdtt). Selon le journal Libération, cette première phase est déjà entièrement budgétisée. Cette opération s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation du transport urbain, qui vise à offrir un meilleur service aux usagers tout en soutenant l’activité des chauffeurs de taxi.

Les ambitions affichées par les autorités vont au-delà de cette première étape. Le programme a vocation à s’étendre, à condition de mobiliser davantage de ressources financières. D’où l’appel lancé à de nouveaux partenaires. Parmi les pistes évoquées lors des récentes discussions figurent l’implication active de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (DER) et d’autres institutions nationales capables de soutenir des projets à fort impact social et économique. L’objectif est clair : diversifier les sources de financement pour ne pas ralentir l’élan engagé. Le renouvellement de la flotte de taxis ne concerne pas uniquement les aspects techniques.

Il s’agit aussi d’améliorer l’image du transport urbain, d’offrir de meilleures conditions de travail aux conducteurs et de contribuer à la lutte contre la pollution atmosphérique, en promouvant des véhicules plus performants. Cette modernisation pourrait également créer une dynamique favorable à la formalisation du secteur, en encourageant les chauffeurs à intégrer des structures professionnelles, à bénéficier d’un meilleur encadrement et à accéder plus facilement aux outils de financement. Le chantier est vaste, mais la volonté politique est là. En posant les bases d’une modernisation progressive du transport individuel en milieu urbain, le Sénégal veut donner un nouveau souffle à ce secteur essentiel pour la mobilité quotidienne de millions de citoyens.