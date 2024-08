Sénégal : cette superstar de F1 marqué par sa visite à la maison des esclaves de Gorée

Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, véritable icône mondiale du sport automobile, a récemment passé des vacances au Sénégal, s’offrant une pause estivale bien méritée. Au-delà du simple séjour de détente, cette visite a été pour Hamilton une occasion de se connecter profondément avec l’histoire et la culture du pays de la Teranga.

Durant son séjour, le septuple champion du monde a fait une escale particulièrement marquante sur l’île de Gorée, site emblématique de l’histoire tragique de la traite négrière. La Maison des esclaves, lieu hautement symbolique, a été l’un des points culminants de son voyage. Connu pour son engagement en faveur de la justice sociale et de l’égalité, Hamilton a partagé sur ses réseaux sociaux l’intensité des émotions qu’il a ressenties lors de cette visite.

Les images postées sur son compte Instagram capturent non seulement les paysages pittoresques du Sénégal, mais aussi les moments de réflexion personnelle de l’athlète, confronté aux dures réalités historiques que cet endroit incarne. « C’était une partie très surréaliste du voyage. J’ai visité l’île de Gorée, qui fut pendant des siècles le plus grand site de traite d’esclaves de la côte africaine. C’était si lourd. On ne peut même pas imaginer les horreurs auxquelles ont été confrontés les gens qui ont été arrachés à leurs terres natales et vendus pendant des centaines d’années » a déclaré le champion anglais

Hamilton, qui a souvent parlé de son identité et de ses racines africaines, a exprimé un profond respect pour ce lieu de mémoire. Ses commentaires reflètent une prise de conscience accrue des horreurs du passé et de l’importance de se souvenir pour avancer.

Ce voyage n’a pas seulement été une exploration touristique pour le pilote britannique, mais aussi une quête de sens, un moyen de s’immerger dans un chapitre sombre de l’histoire humaine pour mieux comprendre les luttes contemporaines. Marqué par sa visite sur l’île de Gorée, Lewis Hamilton a recommandé la destination Sénégal à tous ses fans : « Les millions de personnes qui sont mortes en mer. Je ressens vraiment le poids de tout cela. Il est si important d’apprendre notre histoire et d’honorer les gens dont nous sommes issus et de vivre pour eux. Merci, Sénégal. Toutes les personnes que j’ai rencontrées ici étaient incroyables et je dois absolument y retourner. Je ne peux que le recommander »