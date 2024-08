Taxis volants : ce pays arabe fait une annonce marquante

Riyad (Arabie Saoudite - DR)

L’industrie aéronautique électrique connaît une avancée majeure avec l’annonce d’un projet audacieux en Arabie Saoudite. La Saudi Arabia Holding Co a récemment conclu un accord stratégique avec FlyNow Aviation, une entreprise autrichienne spécialisée dans les aéronefs électriques. Le royaume du golfe veut développer un réseau de taxis volants autonomes à Riyad. Ce projet pourrait révolutionner les transports urbains et devenir une vitrine technologique lors de l’Exposition universelle de Riyad en 2030.

Dans le cadre de cet accord, FlyNow Aviation va fournir des milliers d’ »eCopters » autonomes. Ce sont des aéronefs électriques conçus pour transporter passagers et marchandises au-dessus de Riyad. Ces appareils innovants se déclinent en deux versions : un modèle monoplace et un modèle biplace capable de transporter jusqu’à 200 kg. L’objectif est d’intégrer ces véhicules aériens dans le tissu urbain de Riyad pour offrir une alternative de transport moderne et efficace.

Pour réussir ce déploiement ambitieux, FlyNow Aviation collaborera étroitement avec les autorités locales et des partenaires spécialisés tels que Skyroads, un expert en gestion du trafic aérien. Cette collaboration vise à garantir une intégration fluide des eCopters dans l’espace aérien urbain et à optimiser la gestion du trafic pour assurer la sécurité et l’efficacité des opérations.

Le déploiement des eCopters se fera en plusieurs étapes, débutant par l’utilisation des aéronefs pour le transport de marchandises. Cette phase initiale permettra non seulement de tester la technologie dans des conditions réelles, mais aussi d’optimiser les opérations et de préparer le terrain pour le transport de passagers. Cette approche progressive vise à démontrer la fiabilité des prototypes et à instaurer la confiance du public.

Si le projet des eCopters à Riyad rencontre le succès escompté, il pourrait bien transformer de manière significative les déplacements urbains. Ce projet est un premier pas vers une nouvelle ère de mobilité aérienne, où les taxis volants autonomes pourraient devenir un mode de transport courant dans les grandes métropoles du futur.