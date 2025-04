Tourisme au Maghreb: vers le développement des échanges avec l’Italie

Le tourisme constitue un pilier économique fondamental pour les pays du Maghreb, particulièrement pour le Maroc qui en tire des revenus substantiels représentant près de 7% de son PIB. Cette industrie génère des emplois directs et indirects pour plus de deux millions de Marocains et attire des investissements étrangers considérables. Depuis la pandémie, le secteur touristique marocain s’est positionné comme leader sur le continent africain avec 17,4 millions de visiteurs accueillis l’an dernier.

Un partenariat renforcé avec l’Italie

La récente convention organisée par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) marque une étape significative dans le développement des liens touristiques entre le Maroc et l’Italie. Cet événement a rassemblé le plus important réseau d’agences de voyages italiennes, démontrant l’ambition du royaume d’attirer davantage de visiteurs italiens. Selon le directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda, l’objectif est d’augmenter considérablement le nombre actuel de touristes italiens, reconnus pour leur intérêt envers la découverte de nouvelles cultures.

Cette stratégie s’accompagne d’initiatives concrètes, comme les nouvelles approches de Costa Croisières qui propose désormais des excursions adaptées aux différents profils de voyageurs, visant spécifiquement à séduire la clientèle italienne.

La Coupe du Monde 2030 comme catalyseur

Le Maroc prépare activement la Coupe du Monde de football 2030, qu’il co-organisera avec l’Espagne et le Portugal. Cet événement mondial représente une opportunité unique pour développer les infrastructures touristiques du pays et renforcer son attractivité internationale, notamment auprès du marché italien.

Royal Air Maroc prévoit de plus que doubler sa flotte d’ici 2030, passant de 60 à 130 avions pour répondre aux besoins liés à cet événement majeur. Parallèlement, un financement de 500 millions d’euros est alloué à chacune des six villes hôtes pour moderniser leurs infrastructures d’accueil. Cette transformation vise à établir des relations touristiques durables entre le Maroc et l’Italie, consolidant la position du royaume comme destination phare en Méditerranée et en Afrique.