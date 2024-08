UEMOA : une croissance de 5,7% se profile pour le 3ème trimestre 2024

L’économie dans l’espace Uemoa connaitra une croissance d’un peu moins de 6% pour le 3ème trimestre de l’année en cours. Cette performance montre une certaine stabilité au regard de la tendance mondiale, même s’il n’y a pas de grande amélioration.

Le taux de croissance du produit intérieur brut (Pib) réel de l’Union économique ressortirait 5,7% au troisième trimestre 2024, contre 5,4% après une croissance de 5,1% au premier trimestre 2024. Cette dynamique serait tirée par la bonne tenue de la demande intérieure. Au niveau des pays membres de l’Uemoa, l’activité économique demeure robuste, en lien avec la vigueur de la demande intérieure.

Publicité

Le taux d’inflation est ressorti à 4,4% en juin 2024, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à son niveau du mois précédent. Le taux d’intérêt à une semaine du marché interbancaire s’est établi à 6,12% en juin 2024, inchangé par rapport à son niveau du mois précédent. Les conditions appliquées par les banques à la clientèle se sont assouplies en mai 2024 (taux débiteurs : 7,11%, contre 7,19% en avril 2024 et 6,73% un an plus tôt) selon la note de conjoncture économique dans les pays de l’Uemoa publiée ce 05 aout 2024 par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao)

La masse monétaire a enregistré une progression de 3,6%, en glissement annuel, à fin mai 2024, après 1,5% un mois plus tôt. Cette évolution résulte essentiellement de la hausse des créances des institutions de dépôt sur les unités résidentes (+6,9%), dont l’effet a été atténué par la dégradation des Actifs Extérieurs Nets (-16,1%). C’est ce que renseigne la note de conjoncture économique dans les pays de l’Uemoa de juillet 2024. L’inflation dans l’Union est ressortie, en juin 2024, en hausse par rapport à son niveau du mois précédent, en lien avec l’augmentation du rythme de progression des prix des « produits alimentaires », atténuée par la décélération de la composante « transport » d’une part et « Restaurants et Hôtels », d’autre part. Sur la base des données officielles disponibles, le taux d’inflation ressortirait, en glissement annuel, à 4,4% en juin 2024, contre 4,3% le mois précédent, soit une légère hausse de 0,1 point de pourcentage. L’analyse par fonction montre une accélération des prix au niveau de la fonction « produits alimentaires » dont la contribution à l’inflation totale est passée de 2,9 points de pourcentage en mai 2024 à 3,2 points de pourcentage en juin 2024.