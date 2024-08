Un géant du secteur automobile en difficulté 

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

En Allemagne, un géant du secteur automobile a concédé être actuellement en grande difficulté financière. Cette entreprise, c’est Continental AG. Le groupe, fondé en 1871 et qui dispose de son siège social à Hanovre pourrait être tenté de de scinder en deux entités différentes afin de faire face.

Le ralentissement du marché de l’automobile couplé aux quelques déceptions en lien avec les véhicules électriques pourraient coûter très cher à l’entreprise Continental AG. Sous-traitant historique de nombreuses marques automobiles, le groupe est invité à devoir réduire ses marges pour continuer à travailler et vendre ses produits. Malheureusement, cela n’est pas sans conséquence.

Continental souffre de la conjoncture actuelle

Pris à la gorge, faisant face à une concurrence de plus en plus difficile à gérer, le groupe allemand envisagerait une scission. Selon les premiers retours, les discussions sont bel et bien engagées en interne à ce sujet, mais aucune confirmation n’a fuité. Si cette idée venait à être validée d’ici à la fin de l’année 2024, la mesure pourrait alors entrer en vigueur d’ici au début de l’année prochaine, soit en 2025.

L’objectif est de donner davantage de visibilité au département des pneus et des plastiques qui, depuis quelques années, est le plus rentable du groupe. En revanche, ce qui tire le groupe vers le bas, à savoir le département de la fourniture automobile et des technologies de véhicules, pourrait se retrouver esseulé et donc cesser de ternir le bilan final tout en essayant de grandir, à son rythme.

Une scission, pour sauver la maison ?

Enfin, l’objectif d’une telle scission serait d’introduire le département de l’approvisionnement automobile, en bourse. Cela permettrait de lever des capitaux et générer de nouvelles rentrées qui pourraient ainsi sauver le groupe. Pour autant, là encore, le projet est loin d’être validé et sa mise en route éventuelle ne devrait pas intervenir de longs mois, si ce n’est plusieurs années.