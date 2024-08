USA: un ours attaque une fillette, la victime hospitalisée (l’animal euthanasié)

Un ours (photo unsplash)

Une petite fille de trois ans a été hospitalisée après avoir été attaquée par un ours noir dans un camping privé près de Red Lodge, dans l’État du Montana, aux États-Unis. L’incident s’est déroulé dimanche soir, 11 août, lorsque l’enfant, qui se trouvait à l’intérieur d’une tente, a été surprise par une femelle ours noire attirée par des sources de nourriture non sécurisées à proximité. Cet événement a provoqué l’évacuation complète du camping le lendemain.

Les autorités locales, représentées par l’agence Montana Fish, Wildlife & Parks (FWP), ont rapidement mis en place des mesures pour capturer l’animal. Des pièges ont été disposés dans les environs, et l’ourse a finalement été capturée puis euthanasiée lundi après-midi. Bien que l’animal n’ait jamais montré de signes de conflits antérieurs avec les humains, il semble qu’il ait été attiré par des déchets, une glacière et de la nourriture laissés à l’extérieur de la tente.

Cet incident met en lumière les risques potentiels pour les campeurs dans des régions où les ours sont communs. Le Montana, souvent surnommé « pays d’ours », est un territoire où les rencontres avec ces animaux, y compris les grizzlis et les ours noirs, ne sont pas rares. L’agence FWP rappelle aux visiteurs et résidents de prendre des précautions pour minimiser les risques de telles rencontres. Il est crucial de stocker la nourriture et tout autre objet dégageant une odeur loin des tentes, et de s’assurer que les déchets sont placés dans des poubelles spécialement conçues pour résister aux ours.

Le garde-chasse Randy Hutzenbiler a souligné que, bien que les autorités soient intervenues rapidement, aucune mise à jour sur l’état de santé de la fillette n’était disponible au moment de la rédaction.