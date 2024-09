2026 au Bénin : le parti MPL exige l’implication de l’opposition dans le processus électoral

Expérience Tèbè, Président du MPL. photo : DR

Après le parti d’opposition Les Démocrates, un autre parti d’opposition demande et exige l’implication de cette classe politique dans la mise en place de la liste électorale devant servir pour les élections générale de 2026. Il s’agit du parti Mouvement populaire pour la libération (MPL), dirigée par Expérience Tébé.

C’est au cours de son passage sur l’émission « Zone franche » de Canal 3 Bénin, le dimanche 22 septembre 2024. Expérience Tébé a invité Patrice Talon à inclure les forces de l’opposition dans le processus de confection de la liste électorale pour les élections générales de 2026, afin de prévenir les crises de violence observées en 2019 et 2021. Pour lui, c’est une étape cruciale pour garantir la transparence et éviter toute contestation des résultats qui proviendraient du vote de 2026. « Rien ne gêne à associer l’opposition pour produire une liste électorale qui permettra d’organiser des élections libres et transparentes », déclare – t – il reconnaissant du rôle de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) dans la gestion de cette liste, mais regrettant que cette structure soit actuellement contrôlée uniquement par le gouvernement.

Le président du MPL a saisi l’occasion de son intervention sur la chaîne de télévision pour réclamer aussi un dialogue national autour du code électoral décrié actuellement par nombre d’acteurs. Certaines dispositions du code, telles que les articles 132 et 146, imposent des conditions de parrainage élevées (15 % et 20 %), ce qui pourrait, selon le président du MPL, entraîner l’exclusion d’une frange de la classe politique et des populations béninoise de leurs droits civiques. « Si rien n’est fait, nous risquons de revenir à un parlement monocolore », décrie – t- il.

Et pour éviter cela, Expérience Tébé invite le président Talon à écouter les suggestions de la société civile et des confessions religieuses pour une relecture du code électoral. Cela est, selon lui un gage de paix et de renforcement du vivre-ensemble.