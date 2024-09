25 ans de Mtn Bénin : Retour sur le mémorable concert offert au Palais des Congrès

Le 31 août dernier, MTN Bénin a une fois de plus capté toutes les attentions avec son festival Yellow village, célébrant en grand ses 25 ans d’existence. L’événement, entièrement gratuit pour ses abonnés, a été un véritable festival de couleurs et d’émotions, fidèle à la réputation de MTN.

Dès 10 heures, l’esplanade du Palais des Congrès a vu les Cotonois converger, leurs regards émerveillés devant le spectacle qui se préparait. La scène, d’une envergure jamais vue auparavant à Cotonou, était entourée de restaurants sous des tentes jaunes servant fritures et grillades, des coins photos pour immortaliser les moments, des stands de jeux pour petits et grands. L’accès, exclusivement sous présentation des applications Momo ou Ayoba téléchargées, ajoutait une touche d’innovation à l’événement.

Ce n’était que le prélude à l’extraordinaire spectacle de sons et lumières qui allait suivre. Au fil des heures, la soirée s’est animée au rythme des performances de Sessime, Bobo Wè, Conex et Don, Petit Miguelito, Zeynab et Dibi Dobo, ainsi que des stars internationales comme Didi B, Ruger et Santrinos Raphael. Le public a vécu intensément chaque instant : rires, chants, danses et applaudissements ont régné en maîtres.

Ce festival n’est que le point culminant d’une année marquée par des initiatives significatives. En juin, MTN Bénin a intensifié ses actions sociales dans la commune lacustre de So-Ava, en mettant l’accent sur l’éducation. Trois nouvelles salles de classe ont vu le jour à Vekki, un cyber bateau a été mis en place pour former les élèves aux compétences numériques, et des barques motorisées ont facilité le transport des étudiants.

De plus, des sacs fabriqués à partir de bâches publicitaires ont été distribués aux élèves de cette région défavorisée. À travers ce festival spectaculaire et ses actions solidaires, MTN Bénin a célébré ses 25 ans avec élégance et engagement, faisant l’apologie de la culture, affirmant une fois de plus son dévouement envers ses abonnés et les communautés locales.