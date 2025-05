Commerce extérieur : le Bénin a réexporté pour 84,1 milliards FCFA en 2023

En 2023, le Bénin a réalisé des réexportations estimées à 84,1 milliards de francs CFA, selon une note publiée par l’Institut national de la statistique et de la démographie (Instad). Cette activité représente 13,2 % des exportations totales du pays sur l’année. Grâce à sa position géographique, le Bénin conserve un rôle central dans les échanges commerciaux sous-régionaux.

Les principaux pays destinataires des produits réexportés en 2023 sont le Tchad (22,1 milliards FCFA), l’Inde (18,6 milliards), la Côte d’Ivoire (6,8 milliards), les Émirats arabes unis (5,8 milliards) et la Chine (5,0 milliards). Parmi les produits les plus réexportés figurent les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (24,5 milliards FCFA), les barres en fer ou en aciers non alliés (12,1 milliards), le fil machine en fer (10,9 milliards) et les équipements de chantier tels que bulldozers et niveleuses (4,5 milliards). L’or, brut ou mi-ouvré, a été réexporté pour une valeur de 3,5 milliards FCFA.

Malgré cette performance, l’économie reste marquée par une forte dépendance aux importations. Le taux d’ouverture commerciale du pays est passé de 13,7 % en 2022 à 13,0 % en 2023. La propension à exporter a reculé à 5,4 %, contre 8,3 % en 2003. En parallèle, la part des importations dans le PIB a progressé de 17,3 % en 2003 à 20,6 % en 2023.

Dans un contexte de transformation économique, les autorités misent sur la Zone industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz) pour renforcer la compétitivité des exportations. Des commandes ont déjà été enregistrées, notamment dans le secteur textile, avec des expéditions vers l’Europe. À l’horizon 2035, les projections estiment que les exportations béninoises pourraient atteindre entre 5 et 10 milliards de dollars américains.

Par ailleurs, les tensions géopolitiques ont influencé les échanges. Les exportations vers l’Ukraine ont été nulles en 2023, et les importations depuis ce pays ont chuté de 98,2 % par rapport à 2022. Les produits métallurgiques figurent parmi les plus touchés. Dans le même temps, les exportations vers la Russie ont baissé de 76,8 %, tandis que les importations russes ont doublé.