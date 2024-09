Affaire Paul Pogba: son frère Mathias et 5 proches ciblés par un nouveau procès

Mathias Pogba. Photo Sipa

La justice française a ordonné un procès pour six proches du footballeur Paul Pogba, dont son frère Mathias, dans l’affaire retentissante de sa séquestration en 2022. Cette décision, prise par deux juges d’instruction parisiennes, marque un tournant dans une affaire qui a ébranlé le monde du football.

Au cœur de cette affaire se trouve une réunion organisée le 19 mars 2022 en banlieue parisienne. Selon les magistrats, cinq hommes auraient tenté de contraindre Paul Pogba à leur verser une importante somme d’argent. Cette rencontre, initialement présentée comme amicale, a rapidement pris une tournure dramatique lorsque l’ancien international français s’est retrouvé séquestré et menacé par deux individus réclamant 13 millions d’euros.

L’enquête a révélé que Paul Pogba avait auparavant soutenu financièrement certains de ces proches. Cependant, il avait refusé en septembre 2021 de céder à une demande de 7 millions d’euros, choisissant de prendre ses distances. Cette décision semble avoir été le déclencheur des événements ultérieurs.

Bien que la somme exorbitante n’ait jamais été versée, le joueur a tout de même cédé près de 250 000 euros en espèces et en objets personnels à ses agresseurs. Les juges ont souligné que les mis en cause ont adopté une position commune, se présentant eux-mêmes comme victimes de pressions et d’agressions de la part de deux mystérieux commanditaires.

Le rôle de Mathias Pogba dans cette affaire est particulier. Absent lors de la séquestration, il est néanmoins accusé d’avoir exercé des pressions sur son frère et sa famille pour obtenir le paiement des 13 millions d’euros. Cette implication présumée a ajouté une dimension familiale troublante à l’affaire.

Les juges ont abandonné les qualifications criminelles initialement envisagées, optant pour des charges délictuelles. Les principaux accusés seront jugés pour extorsion, séquestration et association de malfaiteurs. Mathias Pogba, quant à lui, devra répondre de tentative d’extorsion et d’association de malfaiteurs.

Cette affaire met en lumière les tensions qui peuvent surgir lorsqu’un athlète atteint la célébrité et la fortune, laissant parfois derrière lui un entourage resté dans l’ombre. Elle soulève également des questions sur la loyauté, l’avidité et les relations familiales dans le contexte du sport de haut niveau.