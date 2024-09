Affaire Steve Amoussou au Bénin : le club Hevioxo Mma réagit

Steve Amoussou. Photo : DR

L’affaire relative à l’enlèvement de Steve Amoussou continue d’occuper l’actualité. En effet, le club Hevioxo Mma est monté au créneau pour exiger la fin de la cabale médiatique qui aurait été organisée contre lui. En effet, suite au communiqué du procureur de Lomé citant nommément les auteurs de l’enlèvement qui sont membres du club, nombreuses sont ces personnes qui ont attaqué ce club sur les réseaux sociaux et dans les médias. Le communiqué de ce club invite donc les uns et les autres à ne pas mêler son nom à la polémique en cours actuellement.

« Depuis quelques semaines, notre club Hevioxo MMA (Mixed Martial Arts) fait l’objet d’une cabale médiatique orchestrée par des personnes ayant un agenda bien précis. Il est regrettable que ces personnes aient choisi d’associer une discipline sportive ainsi que des athlètes à des débats politiques », a regretté ce communiqué. Les responsables du club, par ce biais rappellent également que depuis plusieurs années désormais, cette association sportive œuvre pour la promotion du Bénin sur le plan international.

« Depuis 2015, notre club, dont le nom rappelle le panthéon Vodun et notre culture, s’efforce de promouvoir le Bénin dans le monde et de mettre le pays sur la carte mondiale du MΜΑ, grâce aux champions que nous formons, à l’instar d’autres champions africains comme Francis Ngannou ou Israël Adesanya », indiquent-ils avant de noter que le club Hevioxo Mma est l’un des rares clubs africains apparus dans les événements de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande organisation de MMA au monde.

« Hevioxo MMA, c’est Chérif Dramé, premier combattant béninois d’Arès Fighting Championship, l’une des plus prestigieuses organisations européennes de MMA. C’est aussi Jean Do Santos, jeune prodige invaincu jusqu’en Europe, leader du tournoi africain des poids légers à l’African KnockOut Show. C’est aussi des médaillés aux Jeux africains et de nombreuses victoires sur le continent », notent les responsables. Rappelons que dans le cadre de cette affaire, un coach de MMA et un proche de l’artiste Vano Baby ont été condamnés à un an de prison ferme par la justice béninoise. Ils ont été reconnus coupables de l’arrestation illégale de Steve Amoussou.