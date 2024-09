Afrique : 2 pays maghrébins dans le top 10 des pays les plus innovants

Rabat. Photo: DR

L’Afrique, en particulier les pays du Maghreb, cherche activement à renforcer son secteur de l’innovation pour stimuler le développement économique. Le classement mondial de l’innovation 2024 publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) souligne les efforts déployés dans cette direction. Parmi les pays africains, le Maroc et la Tunisie se distinguent. Le Maroc, à la 66ᵉ place mondiale, grimpe au deuxième rang africain grâce à ses investissements dans l’éducation et l’aéronautique. La Tunisie, bien qu’en léger recul, demeure un acteur important, se positionnant à la 4ᵉ place continentale.

Le Maroc s’illustre particulièrement en se classant premier mondial pour les dessins et modèles industriels et fait également partie du top 30 pour ses performances en éducation et innovation. Son pôle aéronautique est en plein essor, attirant des investissements qui renforcent sa compétitivité.

Pour la Tunisie, en 81ᵉ position mondiale, des pistes d’amélioration existent, bien qu’elle conserve des bases solides en matière d’innovation. Les pays du Maghreb, tout en surmontant divers obstacles tels que des infrastructures insuffisantes et une réglementation parfois rigide, visent à maximiser leur potentiel en innovation.

Ces efforts soulignent l’importance pour ces économies d’adopter une approche proactive pour encourager la recherche, le développement technologique, et la formation des compétences. Avec des initiatives en cours et des perspectives de croissance, ces pays continuent de s’imposer sur la scène régionale et mondiale de l’innovation, consolidant leur rôle dans la transformation numérique et la modernisation industrielle en Afrique. Découvrez ci-dessous le top 10 complet des pays africains les plus innovants