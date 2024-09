Afrique : ce pays se dote d’une nouvelle compagnie aérienne

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Le Cap-Vert, composé d’une dizaine d’îles a pris une nouvelle orientation dans son secteur de l’aviation civile. En réponse à la cessation des activités de Transportes Inter-ilhas de Cabo Verde (TICV) en mars dernier, le gouvernement a récemment annoncé le lancement de Linhas Aéreas de Cabo Verde, une nouvelle compagnie aérienne nationale entièrement financée par l’État.

Ce projet ambitieux vise à renforcer la connectivité entre les îles de l’archipel, un défi permanent pour ce pays dont la géographie insulaire rend les liaisons internes difficiles. En effet, les trajets maritimes, bien que couramment utilisés, ne sont pas toujours pratiques pour garantir des déplacements rapides et sécurisés. L’avion devient donc une solution privilégiée pour améliorer la mobilité des habitants et faciliter le transport de marchandises, tout en stimulant le tourisme, l’un des piliers économiques du pays.

La nouvelle compagnie aérienne Linhas Aéreas de Cabo Verde se positionne comme un acteur majeur dans le transport inter-îles. Elle intervient également dans un contexte où le gouvernement cherche à récupérer un contrôle accru sur ses infrastructures après la privatisation en 2017 de l’ancienne compagnie nationale, Cabo Verde Airlines. Cette privatisation avait permis une ouverture du secteur à des investisseurs privés, mais avait également entraîné des défis opérationnels. Le retour à une compagnie aérienne publique marque une volonté claire de l’État de prendre en main la gestion de ce secteur stratégique.

Lancé dans un climat où l’aviation mondiale traverse des turbulences économiques, notamment à cause des conséquences de la pandémie, le projet du Cap-Vert s’accompagne de la promesse d’une meilleure gestion publique et de services optimisés. Le gouvernement mise sur la nouvelle compagnie pour redynamiser non seulement le transport local mais aussi attirer les investisseurs internationaux en modernisant ses infrastructures.

Le succès de Linhas Aéreas de Cabo Verde pourrait également avoir un impact direct sur d’autres secteurs de l’économie. Avec une connectivité améliorée entre les îles, le commerce intérieur, le développement rural et même les soins médicaux pourraient bénéficier de ce projet. Les îles les plus isolées, souvent oubliées par les anciens services aériens, espèrent voir leur situation changer avec l’introduction de ce nouveau transporteur.