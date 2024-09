Afrique du Nord : 1 miliard $ de la Chine pour des projets énergétiques

Photo de Biel Morro sur Unsplash

L’Égypte nourrit de grandes ambitions dans le secteur des énergies renouvelables, et s’efforce de capitaliser sur son potentiel solaire et éolien. Dans cette dynamique, la zone économique du canal de Suez (SCZONE) a signé plusieurs accords, notamment avec des entreprises chinoises, afin d’accélérer le développement du secteur.

Ce 8 septembre, des contrats pour six projets d’un montant total dépassant un milliard de dollars ont été annoncés, dont un projet majeur avec Elite Solar Company pour l’établissement d’une usine de production de cellules solaires de 2 GW, nécessitant un investissement de 100 millions de dollars. Cette usine, prévue sur 77 000 m², créera environ 600 emplois et contribuera à la croissance de l’industrie photovoltaïque en Égypte.

Publicité

Ces initiatives font partie d’une stratégie plus vaste pour attirer des investisseurs de qualité, soutenir la transition énergétique du pays, et répondre à une demande croissante en énergie durable. En particulier, la production de cellules solaires de type N devrait renforcer l’infrastructure énergétique verte de l’Égypte, contribuant à son objectif de devenir un leader régional dans ce domaine.

En parallèle, l’Égypte mise également sur le développement de l’hydrogène vert, tout en attirant de nouveaux acteurs dans les technologies d’énergies propres. Ces projets permettront non seulement de stimuler l’économie locale, mais aussi d’accroître l’indépendance énergétique du pays et de réduire son empreinte carbone. Cela va consolider le statut de hub énergétique en Afrique et dans la région méditerranéenne du pays des pharaons.