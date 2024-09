Afrique : Jeff Bezos s’investit dans un projet énergétique

Photo de Biel Morro sur Unsplash

Le milliardaire américain Jeff Bezos, à travers le Bezos Earth Fund, s’investit activement dans la transition énergétique, particulièrement en Afrique du Sud. Via la Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), un ambitieux programme visant à moderniser les réseaux électriques municipaux a été initié, avec un financement attendu de 18 milliards de dollars pour attirer davantage d’investissements dans les infrastructures énergétiques.

L’Afrique du Sud, où 80 % de l’électricité provient du charbon, cherche à diversifier ses sources d’énergie. Le projet se concentre sur les villes secondaires qui peinent à lever des fonds pour moderniser leurs réseaux vieillissants. Des municipalités telles que Rustenburg et Newcastle sont ciblées pour bénéficier de cette modernisation. Le programme vise à intégrer des énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien tout en réduisant la dépendance au charbon.

Depuis 2021, le Bezos Earth Fund a également soutenu un centre de formation à Komati, un ancien site de centrale à charbon, où de nouveaux travailleurs sont formés dans le domaine des énergies renouvelables.

Nicole Iseppi, directrice de l’innovation énergétique chez Bezos Earth Fund, a souligné que ce projet est une étape clé dans la transformation énergétique de l’Afrique du Sud. Ainsi, l’engagement de Jeff Bezos dans la région illustre sa volonté de soutenir des initiatives durables pour un avenir énergétique plus vert et responsable en Afrique.