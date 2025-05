Tesla : ce titan chinois dame le pion à la marque d’Elon Musk en Europe

Photo d'illustration : Une tesla (Bram Van Oost - Unsplash)

BYD, constructeur chinois d’automobiles électriques, a su se faire une place de choix sur le marché mondial en élargissant sa présence et en s’imposant progressivement dans plusieurs régions clés. L’entreprise, qui a d’abord dominé le marché asiatique, étend désormais ses tentacules à l’international, avec un intérêt particulier pour l’Europe où elle connaît une croissance fulgurante.

En avril, les derniers chiffres publiés par Reuters révèlent une réalité marquante : pour la première fois, BYD dépasse Tesla en termes de ventes de voitures électriques sur le vieux continent. Si la marque américaine a observé une chute dramatique de ses ventes dans plusieurs pays européens – de -46 % en Allemagne à -80 % en Suède – BYD affiche des résultats impressionnants, avec des hausses de +750 % en Allemagne et +300 % au Royaume-Uni, malgré les lourdes taxes d’importation. Ce retournement de situation n’est pas une simple fluctuation de marché, mais bien un tournant stratégique majeur. Le constructeur chinois dépasse Tesla sur deux trimestres consécutifs et semble prêt à prendre les rênes du marché mondial de l’automobile électrique d’ici 2025.

Bien que Tesla tente de justifier son déclin par des ajustements de production et des lancements d’usines échelonnés, la réalité du terrain semble bien plus inquiétante pour la marque. En Norvège, un des bastions historiques de Tesla, la part de marché de la société s’effondre de 18 % à 11 %. Pendant ce temps, l’Europe enregistre une hausse de 28 % des ventes de voitures électriques, propulsée par l’ascension de BYD. Cette évolution est en grande partie due à l’attractivité des véhicules chinois, qui offrent un design plus consensuel, une fiabilité en constante amélioration et des prix beaucoup plus compétitifs que ceux de leurs concurrents.

Dans un contexte où les conducteurs européens recherchent des alternatives de plus en plus accessibles et performantes, BYD semble avoir trouvé la recette gagnante, tandis que Tesla, autrefois leader incontesté du secteur, voit sa domination érodée. L’entreprise chinoise semble bien positionnée pour s’imposer durablement sur le marché européen et au-delà.