Afrique : la BAD et la BM veulent lever 90 milliards pour l’accès à l’électricité

L’électrification de l’Afrique a connu des avancées significatives ces deux dernières décennies, portée par des initiatives gouvernementales et le soutien d’organisations internationales. Des programmes ambitieux ont vu le jour, alliant énergies renouvelables et extension des réseaux électriques. Des pays comme le Kenya, l’Éthiopie ou le Ghana ont réalisé des progrès notables, augmentant leur taux d’électrification de plus de 20% en dix ans. Cependant, malgré ces efforts, près de 600 millions d’Africains demeurent privés d’accès à l’électricité, freinant le développement économique et social du continent. Face à ce défi persistant, une nouvelle initiative d’envergure voit le jour, promettant de transformer le paysage énergétique africain.

Un consortium international pour électrifier l’Afrique

La Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD) unissent leurs forces dans une initiative sans précédent : « Mission 300 ». Ce programme ambitieux vise à fournir de l’électricité à 300 millions d’Africains d’ici 2030, en mobilisant 90 milliards de dollars. L’originalité de cette approche réside dans sa volonté de privilégier les énergies propres, s’alignant ainsi sur les objectifs climatiques mondiaux tout en répondant aux besoins criants du continent.

La coalition s’enrichit de partenaires de poids, tels que la Fondation Rockefeller, la Global Alliance for People and Planet – soutenue par Jeff Bezos – et Sustainable Energy For All. Ces acteurs apportent non seulement des fonds, mais aussi une expertise précieuse dans le déploiement de solutions énergétiques innovantes. Leur implication témoigne d’une prise de conscience globale : l’accès à l’énergie en Afrique est un enjeu planétaire, liant développement économique et lutte contre le changement climatique.

Une approche novatrice pour des défis complexes

Le programme « Mission 300 » ne se contente pas de financer des projets. Il met en place un mécanisme d’assistance technique sophistiqué pour évaluer et sélectionner les initiatives les plus prometteuses. Cette structure agira comme un catalyseur, accompagnant les gouvernements africains dans la mise en œuvre de réformes essentielles pour créer un environnement propice au développement d’infrastructures énergétiques vertes.

L’accent mis sur les mini-réseaux et les technologies propres représente une rupture avec les approches traditionnelles. C’est comme si, plutôt que de construire des autoroutes électriques, on tissait un réseau de sentiers énergétiques adaptés aux réalités locales. Cette stratégie pourrait permettre d’électrifier rapidement des zones reculées, sans attendre le déploiement coûteux et chronophage de réseaux nationaux.

Des engagements concrets et un élan international

Les promesses de financement commencent à se concrétiser. La Banque mondiale a déjà annoncé une contribution de 25 milliards de dollars, tandis que la BAD s’est engagée à hauteur de 5 milliards. Ces montants, bien qu’impressionnants, ne sont qu’un début. La coalition espère mobiliser des ressources supplémentaires auprès d’investisseurs privés et de fondations philanthropiques, créant ainsi un effet boule de neige financier.

L’implication potentielle du Fonds monétaire international, via son Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, pourrait apporter une nouvelle dimension au projet. En recyclant une partie des droits de tirage spéciaux (DTS) alloués aux pays développés vers ce programme, on assisterait à une forme de solidarité financière internationale inédite.

Le prochain sommet prévu à Dar es Salaam, en Tanzanie, en janvier, s’annonce comme un moment charnière. Il pourrait marquer le passage de la phase de conception à celle de l’action concrète, transformant les promesses en projets tangibles sur le terrain.

« Mission 300 » représente plus qu’un simple programme d’électrification. C’est une opportunité de repenser le développement énergétique de l’Afrique, en harmonie avec les impératifs environnementaux du XXIe siècle. Si elle réussit, cette initiative pourrait non seulement illuminer des millions de foyers, mais aussi tracer la voie vers un modèle de développement durable, exportable à d’autres régions du monde.