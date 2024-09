Afrique : la Chine appelle à une alliance stratégique pour contrer l’hégémonie et le protectionnisme

Wang Yi [Photo : AFP]

L’Afrique et la Chine sont appelées à renforcer leur coopération dans un monde en pleine mutation. C’est l’appel lancé par Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, à la veille du 9e sommet du Forum pour la coopération sino-africaine (FOCAC). Ce sommet, qui revêt une importance stratégique, intervient dans un contexte international marqué par des bouleversements et des changements profonds.

Wang Yi a souligné l’importance de l’unité entre les pays africains et la Chine pour construire un ordre mondial plus juste, en opposition à l’hégémonie et au protectionnisme qui, selon lui, menacent l’équilibre global. Il a insisté sur le fait que, malgré les transformations géopolitiques en cours, la Chine et l’Afrique partagent des valeurs et des positions communes qui les unissent dans cette quête de justice internationale.

Publicité

Parmi ces valeurs communes, le ministre a mis en avant la défense du système international centré autour des Nations unies, le respect de l’ordre fondé sur le droit international, ainsi que les principes de coexistence pacifique. Ces principes, qui constituent le socle des relations sino-africaines, sont également accompagnés d’une attention particulière aux droits de l’homme et aux intérêts du Sud global. Cette convergence d’objectifs renforce l’idée que l’Afrique et la Chine doivent jouer un rôle clé dans la construction d’un monde multipolaire.

Le rapport souligne également la dynamique économique entre les deux parties, marquée par une augmentation significative des échanges commerciaux en 2023, atteignant 282,1 milliards de dollars. Ce chiffre, qui témoigne de l’interdépendance croissante entre les économies africaines et chinoises, reflète également le potentiel de cette coopération pour promouvoir un développement mutuel et équilibré.