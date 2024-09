Afrique : la Côte d’Ivoire menace de couper l’électricité à ce pays

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

La Côte d’Ivoire s’affirme depuis des années comme un acteur majeur de l’énergie en Afrique de l’Ouest, jouant un rôle stratégique dans l’approvisionnement en électricité de plusieurs pays de la sous-région. Parmi ces nations figurent notamment le Ghana, le Mali, le Burkina Faso et, plus récemment, le Liberia. Le pays a su se hisser en leader énergétique grâce à des infrastructures robustes et une capacité de production croissante, soutenue par une politique énergétique ambitieuse, axée sur l’exportation.

Cependant, les relations entre la Côte d’Ivoire et ses partenaires énergétiques peuvent parfois être tendues, à l’image de la situation actuelle avec le Liberia. Ce dernier se trouve en difficulté pour régler une dette de 19,6 millions de dollars (environ 11,6 milliards de francs CFA) envers la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE). Ce retard de paiement menace désormais de perturber l’approvisionnement en électricité du Liberia, un pays qui dépend largement de la fourniture ivoirienne pour alimenter son réseau.

Le 26 août dernier, la CIE a adressé une correspondance officielle aux autorités libériennes, précisant que si aucune solution n’était trouvée dans les quinze jours, la Côte d’Ivoire serait contrainte d’interrompre l’alimentation en électricité. Cette situation met en évidence les fragilités financières du Liberia dans le secteur de l’énergie, tout en soulignant l’impact économique des impayés sur le secteur ivoirien.

Dans ce contexte, le gouvernement libérien a rapidement réagi. Le PDG de la Liberia Electricity Corporation (LEC), l’organisme en charge de la gestion de l’électricité au Liberia, a immédiatement sollicité le ministère des Finances pour débloquer les fonds nécessaires au règlement de la dette. Cette demande d’urgence vise à éviter une coupure potentielle, qui pourrait avoir des répercussions considérables sur l’économie et la vie quotidienne des citoyens libériens. Toutefois, à ce jour, aucune communication officielle n’a été faite concernant un accord de paiement ou une solution concrète pour régler cette dette.

Cet épisode révèle à quel point la Côte d’Ivoire joue un rôle central dans la stabilité énergétique de ses voisins. L’approvisionnement en électricité ne se limite pas à une simple transaction commerciale. Il s’agit d’un levier de coopération régionale, et d’une manière pour la Côte d’Ivoire de renforcer ses relations diplomatiques et économiques avec ses partenaires.

Avec des investissements continus dans l’expansion de ses infrastructures électriques et une diversification de ses sources de production, la RCI consolide son statut de fournisseur énergétique clé en Afrique de l’Ouest. Toutefois, des tensions comme celles avec le Liberia soulignent la nécessité pour les pays bénéficiaires d’adopter une gestion plus rigoureuse de leurs obligations financières afin d’assurer une stabilité durable des échanges énergétiques.