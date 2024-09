Afrique: la FIFA lance son programme d’éducation numérique

FIFA (Photo DR)

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), pilier incontournable du sport mondial, étend son influence bien au-delà des terrains de jeu. Fondée en 1904, cette organisation faîtière du football supervise les compétitions internationales les plus prestigieuses, dont la Coupe du Monde. Avec ses 211 associations membres, la FIFA surpasse en taille même les Nations Unies, témoignant de l’universalité du football. Son pouvoir économique et médiatique est colossal : la Coupe du Monde 2022 au Qatar a généré des revenus de plus de 7 milliards de dollars. Au-delà de l’aspect sportif, la FIFA s’engage dans des initiatives sociales via sa Fondation, visant à promouvoir l’éducation et le développement à travers le monde.

Le football comme vecteur d’innovation pédagogique

La Fondation FIFA franchit une nouvelle étape dans sa mission éducative en lançant un ambitieux programme d’éducation numérique en Afrique. Cette initiative novatrice vise à exploiter la popularité du football pour stimuler l’apprentissage des compétences numériques chez les jeunes. La Mauritanie, pionnière sur le continent africain, accueille ce programme qui touchera 10 000 écoliers âgés de 6 à 12 ans sur une période de trois ans.

L’originalité de cette approche réside dans l’intégration des concepts footballistiques au cœur de l’enseignement numérique. Les élèves seront immergés dans un environnement d’apprentissage ludique où le codage, la robotique et l’alphabétisation numérique s’entremêlent avec leur passion pour le ballon rond. Imaginez des enfants créant des simulations de matches virtuels grâce à la programmation, ou concevant des robots pour disputer des mini-tournois de football : c’est précisément ce que propose ce programme innovant.

Une stratégie globale pour l’éducation numérique

L’initiative de la FIFA ne se limite pas à l’Afrique. Lancé initialement au Belize en 2023, le programme s’est rapidement étendu au Paraguay en 2024, visant à toucher 20 000 élèves sud-américains. Cette expansion témoigne de l’ambition mondiale de la FIFA en matière d’éducation numérique.

La stratégie adoptée va au-delà de la simple initiation aux technologies. Elle englobe la fourniture d’équipements essentiels tels que des ordinateurs portables et des projecteurs, ainsi qu’une formation approfondie des enseignants. L’objectif est de créer un écosystème éducatif complet, où les outils technologiques s’allient à une pédagogie innovante pour préparer les jeunes aux défis du futur numérique.

Un tremplin vers l’avenir pour la jeunesse africaine

Le choix de la Mauritanie comme porte d’entrée du programme en Afrique n’est pas anodin. Il souligne la volonté de la FIFA de cibler des régions où l’accès à l’éducation numérique est parfois limité, mais où le potentiel de développement est immense. En dotant les jeunes Mauritaniens de compétences numériques avancées, la FIFA plante les graines d’une future génération d’innovateurs et d’entrepreneurs technologiques africains.

Cette initiative pourrait avoir des répercussions bien au-delà du cadre scolaire. En effet, en familiarisant les jeunes avec les technologies de pointe, le programme pourrait catalyser l’émergence de start-ups technologiques locales, stimuler l’innovation dans divers secteurs économiques, et même influencer les politiques nationales en matière d’éducation numérique.

Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté et dépendant des technologies, des programmes comme celui-ci jouent un rôle crucial dans la réduction de la fracture numérique. En utilisant le football comme point d’ancrage, la FIFA réussit à rendre l’apprentissage des compétences numériques accessible et attrayant pour les jeunes, ouvrant ainsi la voie à un avenir où la technologie et le sport se rejoignent pour créer des opportunités uniques de développement et d’épanouissement.