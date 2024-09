Afrique : l’AES veut deux satellites dont un à but militaire

Photo DR

L’Alliance des États du Sahel (AES), née en septembre 2023 de l’union du Mali, du Burkina Faso et du Niger, marque une nouvelle ère de coopération régionale. Cette confédération, fruit d’une volonté commune de faire face aux défis sécuritaires et de développement, a émergé dans un contexte de tensions avec la communauté internationale, notamment après les coups d’État successifs dans ces pays. L’AES se veut une réponse pragmatique aux besoins pressants de la région, alliant défense mutuelle et intégration économique. Aujourd’hui, cette alliance franchit une étape audacieuse en se tournant vers les étoiles pour asseoir sa souveraineté.

Un bond technologique pour le Sahel

Le projet spatial de l’AES, dévoilé lors d’une rencontre stratégique à Bamako, témoigne d’une ambition sans précédent pour la région. Deux satellites sont au cœur de cette initiative : l’un dédié aux télécommunications, l’autre à l’observation terrestre. Ce programme vise à révolutionner l’infrastructure numérique du Sahel, promettant une meilleure couverture Internet ainsi qu’une diffusion étendue de la radio et de la télévision.

Publicité

L’impact de ces satellites dépassera largement le domaine des communications. Ils joueront un rôle crucial dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, où ils pourront aider à optimiser les récoltes, la santé, en facilitant la télémédecine dans les zones reculées, et l’éducation, en permettant l’accès à des ressources pédagogiques en ligne. Cette constellation spatiale s’annonce comme un levier de développement multisectoriel pour les pays de l’AES.

Entre sécurité et autonomie : les enjeux du programme spatial

Le volet sécuritaire du projet ne saurait être négligé. Le satellite d’observation terrestre, avec ses capacités d’imagerie à haute résolution, constituera un atout majeur pour la surveillance des frontières et la prévention des risques. Dans une région confrontée à des défis sécuritaires complexes, cet outil pourrait s’avérer décisif dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

Mais l’ambition de l’AES va au-delà de l’acquisition de technologies avancées. Le programme spatial inclut un important volet de formation, visant à créer une expertise locale capable de gérer ces infrastructures de manière autonome. Cette approche illustre une vision à long terme, où la maîtrise technologique devient un pilier de la souveraineté régionale.

La Russie, partenaire stratégique dans la conquête spatiale sahélienne

Pour concrétiser ce projet ambitieux, l’AES s’est tournée vers un partenaire de poids : la Russie, à travers sa société spatiale Glavkosmos. Ce choix s’inscrit dans une dynamique de diversification des alliances, alors que les relations avec les partenaires occidentaux traditionnels se sont tendues. La collaboration avec Glavkosmos, entreprise chevronnée dans le domaine spatial, promet d’accélérer significativement le développement des capacités technologiques de l’AES.

Publicité

Le directeur général de Glavkosmos, Ilya Tarasenko, a souligné l’ampleur des bénéfices attendus, allant de la sécurité à l’essor économique. Cette coopération pourrait marquer le début d’une nouvelle ère technologique pour le Sahel, propulsant la région sur la scène internationale des puissances spatiales émergentes.

Le Colonel Assimi Goïta, président en exercice de l’AES, a exprimé un soutien sans faille à cette initiative. Son engagement reflète la détermination des pays sahéliens à se doter des outils nécessaires pour façonner leur propre destin. En embrassant l’ère spatiale, l’AES cherche à redéfinir sa place sur l’échiquier mondial, transformant les défis en opportunités de croissance et d’innovation.