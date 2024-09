Afrique: l’Allemagne veut 250.000 travailleurs de ce pays

Olaf Scholz (Photo C. Gateau / POOL)

L’Europe, confrontée à un défi démographique sans précédent, voit sa population vieillir à un rythme alarmant. Cette tendance, couplée à une baisse de la natalité, engendre une pénurie criante de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs clés de l’économie. Les pays européens, autrefois réticents à l’immigration, se tournent désormais vers des solutions innovantes pour combler ce vide. Parmi eux, l’Allemagne, locomotive économique du continent, prend les devants avec une stratégie audacieuse qui pourrait redéfinir les relations euro-africaines.

Un partenariat novateur entre Berlin et Nairobi

Le 13 septembre dernier, un accord historique a été signé entre l’Allemagne et le Kenya, ouvrant la voie à l’arrivée de 250 000 travailleurs kenyans sur le sol allemand. Cette initiative, saluée par le chancelier Olaf Scholz comme « un accord très important », vise à combler le déficit de main-d’œuvre qui freine la croissance de la première économie européenne. Avec près de 2 millions de postes vacants, l’Allemagne mise sur le dynamisme et les compétences de la jeunesse kenyane pour insuffler un nouveau souffle à son marché du travail.

Le président kenyan, William Ruto, a exprimé son enthousiasme face à cette opportunité, soulignant le potentiel de synergie entre la technologie allemande et le capital humain kenyan. Ce partenariat, qui va au-delà d’un simple accord de migration, promet de tisser des liens durables entre les deux nations, favorisant les échanges culturels et professionnels.

Les défis et les opportunités d’une migration qualifiée

Cette initiative soulève néanmoins des questions cruciales sur l’équilibre entre les besoins des pays d’origine et ceux des pays d’accueil. La « fuite des cerveaux« , phénomène bien connu des pays en développement, pourrait priver le Kenya de talents essentiels à son propre essor économique. Cependant, les partisans de l’accord argumentent que les compétences acquises en Allemagne pourraient, à terme, bénéficier au Kenya grâce aux transferts de connaissances et aux investissements des expatriés.

L’accord germano-kenyan s’inscrit dans une tendance plus large de « migration choisie », concept popularisé par l’ancien président français Nicolas Sarkozy. Cette approche, adoptée par un nombre croissant de pays européens, vise à attirer des profils spécifiques pour répondre aux besoins du marché du travail, tout en maintenant un contrôle strict sur les flux migratoires.

Vers un nouveau modèle de coopération Nord-Sud ?

L’initiative allemande pourrait servir de modèle pour d’autres pays européens confrontés à des défis démographiques similaires. Elle illustre une évolution dans la perception de l’immigration, désormais vue comme une solution potentielle aux problèmes économiques plutôt qu’une menace. Toutefois, pour que ce modèle soit durable, il devra prendre en compte les intérêts à long terme des pays d’origine, peut-être en incluant des programmes de formation et de développement qui bénéficieraient également à l’économie kenyane.

Cette nouvelle forme de partenariat entre l’Europe et l’Afrique pourrait, si elle est bien gérée, ouvrir la voie à une coopération plus équilibrée et mutuellement bénéfique. Elle invite à repenser les relations Nord-Sud, non plus en termes d’aide au développement, mais de collaboration active où chaque partie apporte ses atouts : l’Allemagne son expertise technologique et ses opportunités économiques, le Kenya sa jeunesse dynamique et qualifiée.

Alors que l’Europe cherche à redynamiser son marché du travail et que l’Afrique aspire à offrir des perspectives à sa jeunesse, cet accord pourrait marquer le début d’une nouvelle ère dans les relations internationales. Il reste à voir comment ce partenariat évoluera et s’il parviendra à concilier les intérêts parfois divergents des deux continents, ouvrant ainsi la voie à un modèle de migration qui profite réellement à tous.