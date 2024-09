Afrique: top 3 des leaders de l’administration en ligne (un au Maghreb)

Photo Pexels

À l’ère du numérique, l’administration en ligne est devenue un pilier essentiel de la gouvernance moderne. Cette évolution, initialement observée dans les pays développés, s’est rapidement propagée à l’échelle mondiale. L’e-gouvernement promet une efficacité accrue, une meilleure accessibilité aux services publics et une transparence renforcée. Il répond aux attentes croissantes des citoyens en matière de services instantanés et personnalisés, tout en offrant aux gouvernements des outils puissants pour optimiser leurs opérations. Cette transformation numérique des administrations s’est avérée cruciale lors de crises comme la pandémie de COVID-19, soulignant son rôle vital dans la résilience et l’adaptabilité des États face aux défis contemporains.

Une progression africaine marquée par des disparités

Le rapport « E-Government Survey 2024 » des Nations unies met en lumière les avancées significatives de l’Afrique dans le domaine de l’administration en ligne. Avec une croissance de 4,8% de son indice moyen de développement de l’e-gouvernement (EGDI), le continent se positionne comme le deuxième plus performant à l’échelle mondiale, juste derrière l’Asie. Cette progression témoigne des efforts considérables déployés par de nombreux pays africains pour moderniser leurs services publics.

Cependant, cette évolution positive masque des disparités importantes. Si 19 nations africaines affichent des scores d’EGDI élevés ou très élevés, 35 autres présentent des résultats moyens ou faibles. Cette fracture numérique administrative souligne les défis persistants en matière d’infrastructures, de compétences et de mise en œuvre des politiques numériques sur le continent.

Le trio de tête : des modèles de réussite

L’Afrique du Sud, Maurice et la Tunisie se distinguent comme les champions incontestés de l’e-gouvernement en Afrique. L’Afrique du Sud, avec un score EGDI de 0,8616, maintient sa position de leader continental. Sa stratégie numérique ambitieuse et ses investissements soutenus dans les infrastructures technologiques ont permis de développer un écosystème digital robuste, bénéficiant tant aux citoyens qu’aux entreprises.

Maurice, avec un score de 0,7506, confirme son statut de hub technologique de l’océan Indien. L’île a su capitaliser sur sa stabilité politique et économique pour déployer des services en ligne innovants, renforçant son attractivité pour les investisseurs internationaux.

La Tunisie, seul pays du Maghreb dans ce top 3, affiche un score remarquable de 0,6935. Son succès illustre l’importance d’une vision stratégique claire et d’une volonté politique forte dans la transformation numérique de l’administration. Les initiatives tunisiennes en matière d’e-participation et de services publics digitaux ont significativement amélioré l’interaction entre l’État et les citoyens.

Les clés du succès et les défis à relever

L’analyse des performances de ces pays pionniers révèle plusieurs facteurs clés de réussite. L’investissement dans les infrastructures de télécommunication apparaît comme un élément crucial, comme en témoigne la hausse de 27,8% de l’indice TII à l’échelle du continent. Cette amélioration reflète les efforts post-pandémie pour renforcer la résilience numérique.

Le développement du capital humain et la promotion de la littératie numérique constituent également des axes prioritaires. Les pays leaders ont mis l’accent sur la formation et l’éducation pour créer une main-d’œuvre qualifiée, capable de concevoir et d’utiliser efficacement les services en ligne.

Néanmoins, des défis majeurs persistent. La sécurité des données, la lutte contre la cybercriminalité et l’inclusion numérique des populations rurales et marginalisées restent des enjeux cruciaux. De plus, l’harmonisation des cadres réglementaires et la promotion de l’interopérabilité des systèmes à l’échelle régionale s’imposent comme des impératifs pour une transformation numérique durable et inclusive.

L’essor de l’administration en ligne en Afrique témoigne d’une dynamique positive, porteuse d’espoir pour le développement du continent. Les succès de l’Afrique du Sud, de Maurice et de la Tunisie montrent la voie à suivre, illustrant comment l’innovation numérique peut transformer la gouvernance et améliorer la vie des citoyens. Alors que le continent poursuit sa marche vers la digitalisation, l’enjeu sera de capitaliser sur ces réussites pour construire des sociétés plus connectées, transparentes et efficaces, tout en veillant à ne laisser personne de côté dans cette révolution numérique.