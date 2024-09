Afrique : un prêt de 30 milliards FCFA pour accroître l’offre en électricité

Photo unsplash

Le Burkina Faso ambitionne de renforcer son réseau électrique afin d’atteindre un taux d’électrification de 70 % d’ici 2025, contre 40 % actuellement. Pour réaliser cet objectif, plusieurs initiatives sont en cours, notamment l’extension des infrastructures énergétiques. Un prêt de 30 milliards FCFA de la BOAD a été accordé à la SONABEL (Société Nationale d’électricité du Burkina) pour accroître la capacité de la centrale thermique de Komsilga, ajoutant 50 MW à ses 90 MW actuels. Le projet devrait générer 350 GWh supplémentaires annuellement, améliorant l’accès à l’électricité pour 217 000 habitants et créant 250 emplois directs.

Le gouvernement mise aussi sur des solutions innovantes, telles que le développement d’infrastructures solaires, hydroélectriques et la collaboration avec la Russie pour la construction d’une centrale nucléaire. Ce plan stratégique vise à réduire la dépendance énergétique vis-à-vis des pays voisins et à répondre à la demande croissante.

L’extension de la centrale de Komsilga, la plus grande du Burkina Faso, est un projet clé pour soutenir cet effort. Elle devrait non seulement améliorer l’accès à l’électricité, mais aussi contribuer à une gestion environnementale plus efficace, grâce à un plan de gestion sociale et environnementale intégré au projet