Android: Google veut bloquer les voleurs avec la version 15 

Une nouvelle fonctionnalité qui ne manquera pas de rassurer toutes celles et ceux qui ont pour habitude de perdre leur téléphone, ou qui se le sont déjà fait voler (ou qui ne souhaitent vraiment pas que cela arrive). En effet, avec Android 15, Google a annoncé son intention d’empêcher les voleurs d’accéder à vos données.

L’objectif est très clair : décourager les voleurs de s’en prendre à vous et à votre smartphone. Avec Android 15, Google espère ainsi y parvenir. Jusqu’alors, un voleur pour récupérer votre téléphone et même s’il ne pouvait le déverrouiller avec l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, le simple fait d’avoir votre PIN lui permettait de contourner toutes ces mesures.

Publicité

Android 15, davantage axé sur la sécurité ?

De fait, Google a décidé de faire un nouveau geste en votre faveur. Désormais, un utilisateur aura la possibilité d’empêcher le smartphone d’être désactivé par code PIN, si et seulement si les autres méthodes de déverrouillage ne fonctionnent pas… Uniquement lorsque le téléphone en question se trouvera hors de zones de confiance que vous aurez préalablement déterminée !

Cette proposition reste une expérimentation et rien n’indique que c’est bel et bien cette mesure qui sera retenue puis déployée au moment du lancement d’Android 15. Pour autant, il s’agit d’un geste sérieux émis par Google, en réponse probablement aux dernières nouveautés Apple. En effet, avec sa nouvelle version iOS, Apple a mis en plus une fonction “Protection en cas de vol de l’appareil”.

Une mise à jour qui se fait désirer

Reste à savoir quand est-ce qu’il sera possible de profiter d’Android 15. Et pour le moment, difficile d’y voir clair. En effet, Google n’a pas encore communiqué de manière officielle à ce sujet. Certains experts laissent toutefois entendre que le mois d’octobre pourrait être celui du lancement officiel de cette nouvelle version du système opérateur développé par Google pour tous ses appareils.